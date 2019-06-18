مال وأعمال

أعلنت شركة المزايا القابضة، عن توقيع عقد منح حدود ائتمانية مع أحد البنوك بمبلغ إجمالي قدره 41.54 مليون دينار (137 مليون دولار). وقالت «مزايا» في بيان للبورصة ، إن الغرض من التمويلات السابقة هو استخدامها في إعادة تمويل وهيكلة تسهيلات ائتمانية مُستغلة خلال السنوات الماضية على مستوى المجموعة، إضافة إلى تمويل أعمال الشركة واستثماراتها العقارية. وأوضحت أن هذا العقد سوف يُسهم في تعزيز التدفقات النقدية والسيولة لدى «المزايا» خلال فترة سريانه؛ ما يساعد الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أعمال ومشاريعها القادمة وجميع الأطراف الدائنة. وأعلنت «مزايا» مطلع مايو الماضي، عن توقيع اتفاقيتي تمويلات ائتمانية إسلامية مع أحد البنوك الكويتية بمبلغ قدره 27.5 مليون دينار (91 مليون دولار).

كانت أرباح الشركة تراجعت 25.2 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 1.01 مليون دينار؛ مقابل أرباح بنحو 1.35 مليون دينار للفترة المماثلة بالعام الماضي.

