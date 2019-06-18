مال وأعمال

أعلنت شركة فايزر أنها وافقت على الاستحواذ على شركة «أراي بيوفارما» في صفقة بالنقد قيمتها 11.4 مليار دولار تقريباً. وقالت الشركة الأميركية العاملة في قطاع الدواء، إن الشركتين أعلنتا اليوم اتفاق دمج سيتم بمقتضاه استحواذ فايزر على شركة «أراي». و«أراي» هي شركة أدوية بيولوجية تجارية تركز على الاكتشافات. وبموجب الصفقة، فإن العرض يمثل 48 دولاراً لكل سهم من أسهم شركة أراي وهو ما يمثل علاوة سعرية بنحو 62 في المئة عن إغلاق السهم يوم الجمعة.

وكان سهم «أراي» أغلق جلسة الجمعة عند مستوى 29.59 دولارا لكن العقود المستقبلية تشير إلى أنه سوف يستهل التداولات اليوم بارتفاع يتجاوز 60 في المئة.

وكانت وزارة الغذاء والدواء الأميركية وافقت في العام الماضي على علاج شركة أراي المركب عن طريق الفم والذي يستخدم مع المرضى الذي يعانون من نوع قوي من سرطان الجلد.

وبحسب البيان، فإن فايزر تتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من عام 2019 بعد تقديمها إلى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة للمراجعة.

