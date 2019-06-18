مال وأعمال

أطلق بنك الكويت الوطني - مصر خدمة «محفظة NBK الإلكترونية» الجديدة لعملائه من خلال تطبيق «NBK EG Wallet» المتاح باللغتين العربية والإنكليزية على نظامي تشغيلIOS

وAndroid لأجهزة الهواتف المحمولة وذلك في إطار تنفيذ توجهات البنك المركزي المصري نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وتقدم الخدمة الجديدة لمستخدميها تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتسم بسهولة الاستخدام والأمان التام حيث يمكن للعملاء إضافة أموال إلى محفظتهم الإلكترونية بسهولة من خلال حسابهم في البنك، وكذلك تمكنهم من الاستعلام عن مختلف أنواع الفواتير والقيام بتسديدها بما في ذلك فواتير الاتصالات والانترنت وفواتير المرافق من الكهرباء والماء وغيرها، والرسوم المرورية، وكذلك دفع التبرعات والاشتراكات وأقساط التأمين وشراء التذاكر ومجموعة كبيرة من الخدمات الأخرى، كما تتيح المحفظة أيضاً إمكانية الإيداع والسحب من ماكينات الصراف الآلى والفروع التي تقدم الخدمة، وكذلك تحويل الأموال بين حاملي محافظ الهاتف المحمول داخل مصر.

هذا وقد قام البنك خلال الفترة الماضية بإطلاق خدمة «الوطني عبر الإنترنت -«Online Banking التى تمكن العملاء من إنجاز الكثير من معاملاتهم المصرفية مثل الاطلاع على أرصدة حساباتهم، والاستفسار عن تفاصيل قروضهم، ودفع مستحقات بطاقاتهم الائتمانية، وتحويل الأموال بين حساباتهم محلياً ودولياً، وغير ذلك من المميزات التى يؤدونها بطريقة سهلة وآمنة دون الحاجة للتوجه إلى البنك.

كما أطلق البنك كذلك «تطبيق NBK عبر الموبايل - «NBK Mobile Banking App الذى يتيح للعملاء القيام بالعديد من الخدمات المصرفية التي أصبحت في متناول أيديهم في أي وقت ومن أي مكان، مثل تحويل الأموال بين حساباتهم وحسابات أخرى داخل البنك أو البنوك الأخرى المحلية والدولية، والاطلاع على المعاملات التى تمت على حسابهم والاطلاع على تفاصيل القروض والإيداعات والبطاقات الائتمانية، وتسديد المدفوعات على البطاقات الائتمانية، وفتح حسابات إضافية جديدة وربط ودائع أو شهادات في الحال.

وبهذه المناسبة علق رئيس قطاع القنوات البديلة في بنك الكويت الوطني مصر ميشيل أسعد قائلاً: «يأتي إطلاق محفظة NBK الإلكترونية الجديدة إيماناً من بنك الكويت الوطني - مصر بأهمية التطور التكنولوجي وضرورة العمل وفق أحدث آليات الابتكار لما لها من دور كبير في تطوير القطاع المصرفى وادراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، حيث حرص البنك خلال الفترة الماضية على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية».

وأشار إلى أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يأتى في إطار استراتيجية البنك وتوجهاته خلال الفترة القادمة نحو التوسع بشكل دائم في خدماته الإلكترونية المقدمه لعملائه والتى لا تدخر إدارة البنك جهداً في سبيل دعمها ورصد مبالغ كبيرة للاستثمار فيها من أجل إرضاء عملاء البنك بما يقدمه لهم من خدمات متطورة تواكب العصر وتتيح لهم إنجاز الكثير من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا وفقاً لأحدث التقنيات الرقمية المبتكرة في عالم البنوك وذلك بدعم من المجموعة الأم في الكويت.

وأضاف أن هذه الخطوة إنما تأتي أيضاً في إطار توجهات البنك المركزي المصري نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على الكاش وتدعيماً للجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي، وذلك من خلال السماح للبنوك العاملة في مصر بتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول مما يقلص المعاملات النقدية الى الحد الأدنى حيث أن خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول تعد من أهم الخدمات التى تسهم في تمكين عدد أكبر من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، ومن ثم تسهم في اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع.

يذكر أن بنك الكويت الوطني- مصر لديه شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 50 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بمدينة الإسكندرية وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية، كما يمتلك البنك شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلى التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة.

