مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن اسم الفائز في السحب الشهري لحساب الجوهرة لشهر مايو، حيث فاز محمد سعد محمد العنزي بمبلغ 125,000 دينار. وقد تم إجراء السحب مباشرة عبر إذاعة نبض الكويت FM 88.8 وبحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب ممثلي بنك الكويت الوطني. وتتم السحوبات الشهرية والربع سنوية تحت إشراف ومراقبة شركة «ديلويت» العالمية.

ويدخل عملاء الجوهرة تلقائياً في السحب على جوائز بقيمة 5,000 دينار أسبوعياً و125,000 دينار شهرياً والجائزة الكبرى بقيمة 250,000 دينار ربع سنوياً، حيث أن كل 50 دينارا يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي.. وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، فان فرص الفوز تتضاعف مقابل كل 50 دينارا في الحساب.

وتعقيباً على السحب الشهري أعلنت أشواق أبو حديدة من الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني قائلة: «يعتبر حساب الجوهرة وسيلة مميزة أمام العملاء للادخار والربح في الوقت ذاته، ونحن نؤكد حرصنا على مكافأة العملاء من خلال السحوبات الأسبوعية، الشهرية والربع سنوية».

وتابعت أبو حديدة قائلة بان فرص الفوز متاحة أمام جميع عملاء حساب الجوهرة، مشددة أنه بالإمكان فتح حساب الجوهرة بكل سهولة من خلال زيارة أقرب فرع لبنك الكويت الوطني أو من خلال خدمة الوطني عبر الانترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل لعملاء بنك الكويت الوطني الحاليين وما على العميل سوى إيداع مبلغ 400 دينار في حساب الجوهرة، علماً أن كل 50 ديناراً تمنح العميل فرصة واحدة لدخول السحب، وفرص الفوز تتضاعف عند المحافظة على الحساب من دون سحب أو تحويل».

