مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» توقيع اتفاقية تمويل مرابحة إسلامي جديد بقيمة 2.25 مليار ريال، عوضا عن التمويل التجاري القائم بقيمة 2.24 مليار ريال، أو ما يعادل 599.8 مليون دولار بشروط أفضل.

وأضاف أن الجهات الممولة عبارة عن تحالف بنكي يضم خمسة بنوك بينها مصرف الراجحي، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك أبوظبي الاول ومجموعة سامبا المالية.

مدة التمويل عامان قابلة لتمديد عام إضافي في حال طلب شركة «زين» السعودية.

وقالت الشركة إن الهدف من التمويل استبدال اتفاقية التمويل التجاري القائمة مع بنك الصين الصناعي والتجاري المشار إليها في إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 16-08-2016، بتمويل إسلامي بشروط أفضل وتكاليف تمويلية أقل.