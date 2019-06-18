مال وأعمال

ارتفع سعر العملة الرقمية «بيتكوين» إلى أعلى مستوياته في 13 شهرا ليتجاوز 9300 دولار. وقد تم تداول تسعة عشر مليار دولار من البيتكوين في أسواق تداول العملات الرقمية خلال 24 ساعة.

أما منذ مطلع الشهر الحالي فقد ارتفعت البيتكوين 8 في المئة. وتستحوذ «بيتكوين» على حصة سوقية تبلغ نسبتها 57 في المئة من سوق العملات الرقمية.

ويرى بعض المحللين أن هذه الارتفاعات ستقود هذه العملة المشفرة إلى مستوى 10 آلاف دولار.

وشهدت عملة بيتكوين ارتفاعات في السابق أثناء انعقاد مؤتمر العملات الرقمية، فيما يعزو البعض الآخر ارتفاعات البيتكوين إلى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الرغم من أنه لايزال من السابق لأوانه اعتبار البيتكوين ملاذا آمنا.

وقد سجلت البيتكوين ارتفاعات بنحو 120 في المئة منذ مطلع هذا العام الحالي.