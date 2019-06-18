مال وأعمال

أجرى بنك الخليج سحب «الدانة» الأسبوعي بتاريخ 16 يونيو الحالي، أعلن من خلاله عن أسماء الفائزين الخمسة خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار أسبوعياً.

وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا الأسبوع:

• صباح عبد المجيد عبدالله الهزاع.

• حسين علي شريف عطشان.

• علي أحمد جاسم الكوت.

• إبراهيم بوبويف.

• محمد أمين أحمد مسعود.

هذا، ويجري بنك الخليج سحب«الدانة» ربع السنوي الثاني على الجائزة البالغ قيمتها 250,000 دينار في 26 يونيو الحالي، يليه السحب ربع السنوي الثالث في 25 سبتمبر 2019 على جائزة قيمتها 500,000 دينار أما السحب الأخير فسوف يقام في 16 يناير 2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

