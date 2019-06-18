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الكويت هنأت آيسلندا بالعيد الوطني


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس غودني ثورلاسيوس جوهنيسون رئيس جمهورية آيسلندا عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولبلاده دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.
كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس غودني ثورلاسيوس جوهنيسون رئيس جمهورية آيسلندا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولبلاده دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.
كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.


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