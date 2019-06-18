وطن النهار

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الأحد الماضي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو حيث تناول الجانبان أطر تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية المتينة التي تربط الكويت والولايات المتحدة الأميركية واستعرضا كافة أوجه التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة.

وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حيال التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة ومناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

كذلك تلقى الخالد أمس الأول الأحد اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية العراق د. محمد علي الحكيم حيث تناول الجانبان أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل الارتقاء بها على جميع المستويات وفي مختلف المجالات الى جانب تبادل وجهات النظر حيال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

