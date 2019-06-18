وطن النهار

قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر: إن الاجتماع الـ15 للجنة التسجيل المركزي للأجهزة والمستلزمات الطبية الخليجية يهدف لعمل نظام موحد لتسجيل الاجهزة والمستلزمات الطبية في دول المجلس بما يتوافق والمعايير الدولية.

وأوضح البدر وهو أيضا عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة بدول مجلس التعاون في تصريح صحافي بمناسبة استضافة الكويت للاجتماع الذي يستمر يومين أن النظام الموحد يهدف الى سلامة وفاعلية وكفاءة الاجهزة الطبية.

وأضاف أنه لا يتم تسجيل الجهاز الطبي الا بعد التأكد من تحقيقه لمعايير الجودة والسلامة والفاعلية ودقة المعلومات المتعلقة به، مشيرا إلى أنه يتم تصنيعها وفقا للمواصفات والمعايير العالمية ووضع لائحة تنظيمية رقابية تعرف الأجهزة الطبية وتحدد آليات وأدلة التسجيل وإجراءاته.

وبين أن أعضاء اللجنة سيقومون بدراسة كل الملفات المتعلقة بالأجهزة الطبية وطلبات الشركات بما يتوافق بالأسس العلمية والعالمية في التسجيل كما أنهم سيقومون باستمرار بعملية تطوير التسجيل وذلك حسب التعديلات والتطورات الدولية في هذا السياق.

