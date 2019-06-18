وطن النهار

القاهرة - «كونا»: وصل مساعد وزير الخارجية لشؤون افريقيا السفير حمد المشعان والوفد المرافق له الى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأول الاحد في مستهل جولة افريقية تشمل كذلك تنزانيا وبنين والنيجر. وقال السفير المشعان في تصريح لـ«كونا» ان الزيارة تأتي في اطار تفعيل مذكرات المشاورات السياسية بين الكويت والدول المعنية إضافة إلى بحث اوجه التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية. واضاف ان الجولة التي تستمر حتى الـ27 من الشهر الحالي تهدف كذلك الى الاطلاع على الدور الرائد الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في افريقيا إضافة إلى بحث فرص الاستثمار المتاحة.

