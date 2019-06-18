وطن النهار

قال سفير طاجيكستان لدى البلاد زبيد الله زبيدوف في مؤتمر صحافي على هامش مشاركته في الاجتماع الشهري لسفراء الدول الاسيوية الذي عقد اول من امس بالسفارة الصينية بحضور ممثل عن ادارة شؤون آسيا بوزارة الخارجية، ان الكويت بلد محوري ونحن كمجموعة اسيوية نتلقى كل الدعم والتسهيلات لاداء مهامنا واجتماعاتنا الشهرية تأتي لمناقشة الاوضاع في المنطقة وبحث سبل تطوير علاقتنا مع الكويت.

واضاف قائلا: خلال اجتماعنا رحبنا بالسفراء الجدد المنظمين الى المجموعة سفيري نيبال واندونيسيا كما بحثنا الوضع في المنطقة نافيا ان تكون المجموعة قد تطرقت الى الازمة مع ايران بتفاصيلها فضلا عن بحث كيفية التعريف بالكويت وذلك من خلال ابراز العادات والتقاليد الكويتية.

وذكر زبيدوف ان المجموعة الاسيوية قررت ان تتابع تاريخ الكويت ونقل هذا التاريخ العريق الى دولنا والى ابناء الجاليات الآسيوية المقيمة بالكويت مؤكدا ان هذا الامر يساعد على الاندماج ويقرب بين الشعوب.

واشاد بما تقوم به الكويت في مجلس الامن وما تطرحه من مشاريع قرارات مشيرا الى نجاح ترؤسها لمجلس الامن خلال هذا الشهر للمرة الثالثة منذ انضمامها للمجلس كعضو غير دائم وممثل للدول الاسيوية، مشيرا الى دعم هذه الدول لما تقوم به الكويت والى ما تطرحه من افكار وقرارات.

وهنأ زبيدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على اقرار مجلس الامن قانون المفقودين في الحروب معتبرا ما اقر بالانجاز الكبير للكويت وللدول الاسيوية، موضحا ان الجاليات الاسيوية في الكويت تحظى بعناية من قبل الحكومة، مشيرا الى ان الاحداث التي تحدث من طرفها هي احداث فردية وبشكل عام فإن اوضاع هذه الجاليات جيدة، مؤكدا في ذات الوقت العلاقة المتميزة بدول اسيا والكويت التي قال انها تعد صديقا متميزا وشريكا مهما لهذه الدول.

وعن موقف هذه الدول من قضايا المنطقة قال زبيدوف نحن جزء من المنطقة وما يحدث بها يؤثر على القارة الاسيوية والمجموعة الآسيوية تدعم الحل السلمي القضايا المنطقة خصوصا ما يحدث الان من توتر بين ايران والولايات المتحدة، داعيا الكويت للانضمام الى مؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في اسيا التي يطلق عليها منظمة «CICA».

وقال ان الكويت بلد محوري وانضمامها الى هذه المنظمة التي اقيمت بمبادرة من رئيس كازخستان السابق امر مهم وسيزيد للمنظمة حيوية، مشيرا الى ان المنظمة تضم 24 دولة عضو و13 عضو مراقب، لافتا الى ان نجاح المؤتمر الاخير للمنظمة الذي عقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه بحضور قادة ووزراء خارجية الدول الاعضاء والذي حظى بتغطية اعلامية واسعة.

وقال زبيدوف ان طاجيكستان خلال رئاستها للمؤتمر ترى أن المهمة الأساسية تتمثل في المساعدة الشاملة لتعزيز الحوار البناء والتفاعل الواسع بين الدول الأعضاء من خلال الاستمرار في تنفيذ إجراءات بناء الثقة، وكذلك دعم الازدهار والتنمية المتوازنة في المنطقة الآسيوية بأسرها، مضيفا ان المنطقة الآسيوية الشاسعة في الوقت الراهن تواجه تحديات جديدة تتلاقى في ضوئها المصائر التاريخية للشعوب بشكل وثيق في السعي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة المشتركة والتقدم.

وذكر إن طاجيكستان تؤكد ضرورة مواصلة تفعيل العمل المستقبلي في إطار عملية مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا على بذل الجهود لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في آسيا وتعميق التعاون متعدد الأوجه وتنفيذ تدابير بناء الثقة في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية والإنسانية.

