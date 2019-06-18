وطن النهار

ترأس وكيل وزارة التربية د.سعود الحربي، اجتماعا للجنة التخطيط والمتابعة للعام الدراسي 2019/2020 بحضور الوكلاء المساعدين في مكتبه الكائن بديوان عام الوزارة صباح أمس، حيث ناقش العديد من القضايا الخاصة بالاستعدادات للعام الدراسي ومتابعة أعمال القطاعات المختلفة، مؤكدا على ما تم طرحه في الاجتماع السابق.

واكد الحربي، أهمية انجاز كل الأعمال الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي المقبل والحرص على تلافي كل المشكلات المتوقع حدوثها، حيث ان المسؤولية جماعية وتحتاج الى تضافر كل الجهود.

وشدد على ضرورة عمل الصيانة الشاملة للمدارس ومساكن المعلمات وعرض تقرير عن نسب انجاز العقود، والتعجيل باجراءات طباعة الكتب الدراسية للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مشيرا الى افتتاح 20 مدرسة جديدة للفصل الدراسي الأول وتحديد الاحتياجات من الفصول الانشائية.

من جانبه، حدد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، موعد الانتهاء من اختبارات الوظائف الاشرافية في 26 من الشهر الحالي، موضحا أنه سيتم التدقيق على الكفاءة والخبرة خلال اختيار لجان المقابلات، مضيفا أن موعد مباشرة المعلمين الجدد سوف يكون في 1 سبتمبر 2019.

بدوره، استعرض الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار خلال الاجتماع التقرير الدوري عن جميع مناقصات القطاعات المختلفة، فيما حدد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة حاجة التعليم الخاص من القوى البشرية (مدير مدرسة - مدير مساعد للتعليم الخاص)، بالاضافة الى الحاجة من القوى البشرية (الوظائف الاشرافية - الهيئة التعليمية) في التربية الخاصة ومحاولة سد الشواغر.

