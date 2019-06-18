وطن النهار

افتتح وكيل وزارة التربية لقطاع التنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد، صباح امس بديوان عام الوزارة معرض إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي بمشاركة النادي المسائي لذوي الاحتياجات الخاصة بنات وبنين ومركز تعليم وتدريب البولينغ بنين وبنات وأكاديمية السباحة التابعة لوزارة التربية والهيئة العامة للرياضة إلى جانب العديد من الجهات المشاركة الخاصة.

وأكد المقصيد، أن الخدمات المقدمة في المعرض الذي يشمل خصومات وعروض حصرية لفنادق وشاليهات ومنتجعات ومراكز صيفية بمشاركة الأندية المسائية ومراكز الشباب لاستثمار أوقات الفراغ، توفر للموظفين العاملين بالوزارة مزايا عديدة خلال فترة الصيف بمشاركة جهات حكومية وخاصة.

وأشار المقصيد إلى وزارة التربية تطمح دائما لتقديم هذه المشاريع الاجتماعية الترفيهية التي تعد انطلاقة متميزة لإدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي لدور في تنظيم المعرض والتنسيق مع الجهات المشاركة متمنياً تنظيم المزيد من المعارض خلال الفترة المقبلة.

وعقب افتتاح المعرض قام الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد يرافقه مدير إدارة العلاقات العامة والتعليم التربوي ضيدان العجمي بجولة في أرجاء المعرض الذي شمل عروض السفر وأنشطة صيفية إلى جانب حجز فنادق وشاليهات ومنتجات.

يذكر أن العروض المقدمة من الجهات المشاركة في المعرض الذي يستمر حتى اليوم الثلاثاء، متوافرة على موقع وزارة التربية الإلكتروني.

