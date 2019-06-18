وطن النهار

أقامت منطقة مبارك الكبير التعليمية معرضا طبيا تحت عنوان «صحتك تهمنا» بمشاركة العديد من الشركات والجهات الطبية بمختلف التخصصات التي تهتم بالخدمة المجتمعية وتقدم مجموعة من المحاضرات التوعوية والصحية.

في هذا السياق، قال مدير عام الادارة العامة لمنطقة مبارك الكبير بالانابة ومدير ادارة الأنشطة التربوية محمد العجمي، ان المنطقة تحرص على استضافة الجهات المختلفة من جهات خاصة وحكومية التي تقدم الخدمات المتنوعة لخدمة موظفي الوزارة من باب الشراكة المجتمعية وتعزيز التوعية لدى موظفي الوزارة مضيفا بانها ليست المشاركة الاولى لهذا المعرض الذي يضم 30 جهة مشاركة شاكرا جميع القائمين والجهات التي ساهمت بانجاح هذا المعرض.

من جانبه، افاد المدير التنفيذي لشركة مجموعة «صحتك تهمنا» ازهر الزر بأن هذا المعرض الذي اقيم بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة في منطقة مبارك الكبير والذي يستمر فى الفترة من 17الى 18 يونيو الحالي يقدم خدمات صحية وفحوصات مجانية لموظفي الوزارة والتابعين لها من تاريخ المعرض لمدة سنة كاملة الى جانب تقديم العديد من العروض والهدايا في المجالات الصحية المتنوعة من تغذية صحية وأسنان وخدمات صحية اخرى.

