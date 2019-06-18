وطن النهار

استقبل نائب المدير العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله الفهد في مكتبه امس مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د. قتيبة رزوقي لتسليمه تراخيص اول كليتين في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية.

واكد اللواء الفهد ان مشروع مدينة صباح السالم الجامعية أحد المشاريع التعليمية التنموية الكبرى التي توليها الادارة العامة للإطفاء اهمية خاصة بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومدير عام الادارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد.

وأضاف ان الادارة العامة للإطفاء شكلت فرق عمل دائمة للدراسة والكشف والمتابعة والترخيص للمشروع الذي يضم ما يقارب الـ 100 مبنى من الكليات بنين وبنات ومباني ادارية ورياضية وسكنا للطلبة ومباني خدمية ومواقف للسيارات متعددة الادوار وملاجئ وانفاقا.

وقال: اليوم نبدأ بحصاد نتاج الجهد المبذول بترخيص اول كليتين في المشروع وهما كلية التربية بنات، وكلية الآداب بنات وسيتبعها خلال الايام القادمة ترخيص عدد 6 كليات أخرى، مشيرا الى ان هذا الانجاز يأتي بناء على تضافر الجهود بين الادارة العامة للاطفاء وإدارة البرنامج الإنشائي لسرعة وسلامة وجودة المشروع ومكملا لخطة الادارة العامة للاطفاء لتأمين سلامة المباني الحكومية والخاصة وحماية للارواح و الممتلكات ومتوافقاً مع رؤية الدولة لكويت جديدة 2035.

