وطن النهار

تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وبحضور الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون الشباب شفيق السيد عمر ممثلاً عنه افتتحت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت معرض التصميم الهندسي الـ(36) لطلبة الكلية بتنظيم من مركز التدريب الهندسي والخريجين في الكلية وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك خلال يومي 17 و18 يونيو الحالي، في فندق كراون بلازا - قاعة البركة بحضور مدير جامعة الكويت د. حسين الأنصاري، والقائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د. رائد بورسلي، ومدير إدارة الثقافة العلمية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.سلام العبلاني، وعضو المجلس البلدي م. مها البغلي، وقياديي الكلية وأعضاء هيئة التدريس وكبار الزائرين من الشركات الهندسية وممثلي الجهات الراعية للمعرض.

وبهذه المناسبة أكد الوكيل المساعد لوزارة الدولة لشؤون الشباب شفيق السيد عمر على أهمية هذا الحدث للوزارة لذلك حرصت هيئة الشباب على المشاركة منذ إنشائها وذلك لدعم المهندسين لأن أبنائنا لديهم خيال واسع ولكن يحتاجون للدعم اللوجيستي والمادي الإعلامي ودعمت الهيئة أكثر من 350 مشروعا شبابيا.

وأضاف: نتمنى بأن ينشئ أبناؤنا المهندسين مشاريعهم الخاصة لأن البداية دائما تكون في مشروع صغير ولكنه يحتاج لإدارته بالشكل الصحيح ليكون من رجال الأعمال الذين يمثلون البلد ويشرفونها.

بدوره أعرب مدير الجامعة د. حسين الأنصاري عن فخره بطلبة الجامعة وتميزهم من خلال المشاريع المتنوعة التي تواكب العصر وتضع الحلول الهندسية لبعض المشاكل وعام بعد عام تزداد نسبة التطور في هذه المشاريع.

وأضاف أن أغلب المشاريع هذا العام عبارة عن مجاميع طلابية تكون فريق عمل جماعي لإنشاء وعرض المشروع تحت استشارة الاساتذة والمختصين وهذه المشاريع تجسد ما درسوه من مقررات نظرية والتركيز على الجانب العملي في مناهج كلية الهندسة والبترول .

من جهته أعرب القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د. رائد بورسلي عن دواعي سروره بافتتاح المعرض لأول مرة، معرباً كذلك عن فخره واعتزازه بما قدمه الطلاب والطالبات من أفكار إبداعية في مشاريع التخرج، مشيراً إلى أن إقامة هذا المعرض هو فرصة لإبراز إنجازات الطلبة العلمية وتوثيقها، وتقديراً لجهودهم ومثابرتهم خلال دراستهم.

وتقدم بورسلي بالشكر لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعمها لمعرض التصميم الهندسي وتقدم بالشكر لجميع الشركات والمؤسسات الراعية وهي: شركة بوينج، شركة ايكويت للبتروكيماويات، مؤسسة البترول الكويتية، شركة البترول الوطنية الكويتية، الهيئة العامة للشباب، دار مستشارو الخليج، شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده، التجارية العقارية، بيت التمويل الكويتي، بنك بوبيان، مارينا اف ام.

من جانبه ذكر مدير إدارة الثقافة العلمية بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. سلام العبلاني ان العادة جرت في المؤسسة أن تدعم الشباب وبالذات الشباب المنغمسين في حقول العلوم والتكنولوجيا وأحد المحاور والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة هو دعم الشباب والشرائح المختلفة بالكويت بتبني التفكير المنطقي وتبني حل المشكلات بطريقة علمية سليمة ولا نجد حلولا أفضل من دعم الفعاليات التي تؤدي هذا الغرض.

وبين أن معرض التصميم الهندسي يعتبر من أهم الفعاليات التي تقيمها كلية الهندسة والبترول لتخريج طلابها مرتين سنويا هذا المعرض يضم ثمرة الجهد والتفاني لطلبة الهندسة وهو مشروع تخرج، والمؤسسة بدورها ترى أن هذه الأفكار التي يصممها الشباب قد ينتج عنها ربما براءات اختراع أو أفكار مهمة للقطاع الصناعي بالكويت ولذلك المؤسسة تدعم هذا النوع من الفعاليات.

بدوره بين مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول الدكتور بدر البصيري أن معرض التصميم الهندسي الذي تقيمه الكلية بنهاية كل فصل دراسي يعتبر فرصة فريدة من نوعها للطلاب والطالبات لعرض تصاميمهم المبتكرة، ويمثل فرصة ثمينة للكلية لعرض إمكانات طلبتها العلمية والابتكارية والتكنولوجية والتي اكتسبوها خلال دراستهم الجامعية بكلية الهندسة والبترول.

وأشار إلى ان المعرض شمل تصاميم مشاريع التخرج للأقسام العلمية المختلفة بالكلية لعدد 440 طالباً وطالبة قاموا بعرض 120 مشروعا، من تخصص الهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الكمبيوتر، وهندسة البترول، والهندسة الصناعية والنظم الإدارية وبمشاركة تشجيعية للأقسام الأخرى الزميلة والتي لها علاقة بكلية الهندسة والبترول كمركز التدريب الهندسي وقسم نظم المعلومات بكلية علوم وهندسة الحاسوب وكلية العمارة.

