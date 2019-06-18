وطن النهار

كشف وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح عن توزيع اكثر من 8 آلاف بطاقة من بطاقات برنامج التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية 2» من خلال 46 مركز توزيع.

وقال الوزير الصباح في تصريح صحافي على هامش افتتاح مركز المرحومة الشيخة سلوى صباح الأحمد الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري ان برنامج التأمين الصحي للمتقاعدين والذى شهد اضافات جديدة سيبدأ تطبيقه ابتداء من 15 يوليو المقبل ويستمر لمدة سنتين.

وحول تشغيل مستشفى الجهراء الجديد اشار الصباح الى ان الوزارة تسعى لايجاد مشغل عالمي له بالتوزاي مع خطة الوزارة حاليا لتشغيله. وأشار الى ان تشغيل مشروع ضخم بحجم مستشفى الجهراء سيكون على مراحل ووفق خطط مدروسة بدءا من الصيف مع افتتاح البرج الاول منه نهاية يوليو المقبل وتشغيل مركزي الخدج والنساء والولادة.

وذكر الصباح ان كلفة انشاء مركز المرحومة الشيخة سلوى صباح الاحمد للخلايا الجذعية والحبل السري في منطقة الصباح الطبية بلغت نحو 7 ملايين دينار، ويقام على مساحة تقدر بـ 12 الف متر مربع، ويضم عيادات لجميع الخلايا الجذعية ومختبرات ووحدة بحوث لتخزين الخلايا وفقا لاحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وبين ان المركز يتكون من 3 ادوار، يحتوي الدور الارضي على غرف وعيادات التبرع بالخلايا الجذعية واستقبال دم الحبل السري من مستشفى واقسام الولادة، فضلا عن غرف تحضير وصرف للخلايا، فيما يضم الدور الاول مختبرات وغرف لصرف الدم ومشتقاته والمحاضرات، مبينا ان الدور الثاني يتكون من مختبرات مطابقة الانسجة والادارة، مؤكدا ان المركز سيتم تشغيله على مراحل وفقا للبرنامج الزمني والخطة الموضوعة لذلك، حيث انه يفتح ابواب الامل بالشفاء والتمتع بالحياة للعديد من المصابين بالامراض المستعصية، خاصة الاطفال، مشيرا الى انه سيحقق مردودا ايجابيا على الخدمات الصحية، كما انه يعتبر اضافة واعدة وغير مسبوقة، تضاف الى الانجازات التي تحققت من خلال ادارة خدمات نقل الدم بالوزارة. واعرب الصباح عن ثقته في ادارة وتشغيل المركز من خلال الاطباء والباحثين والفنيين والهيئة التمريضية والاداريين، لضمان تقديم الخدمات وفقا لاحدث المعايير العالمية المراعية لخصوصية وحقوق المرضى وسلامتهم واحتياجاتهم، اضافة الى مواكبة البحوث والمستجدات العالمية في هذا التخصص، مشيدا بإدارة مبرة مؤسسة مشاريع الخير التابعة لشركة مشاريع الكويت والعاملين فيها، متمنيا ان يتغمد المرحومة الشيخة سلوى الصباح بواسع رحمته وان يجعل هذا التبرع في ميزان حسناتها.

معلم صحي جديد

من جانبه، قال عضو مجلس الادارة وامين الصندوق في مبرة مشاريع الخير عبدالعزيز الجسار، انه يتشرف بحضوره ممثلا عن مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة في حفل افتتاح مركز الشيخة المرحومة سلوى الصباح، متوقعا ان يكون معلما جديدا في القطاع الصحي والابحاث الطبية في البلاد والمنطقة.

واشار الجسار الى ان شركة مشاريع الكويت اخذت على عاتقها منذ تأسيسها مسؤولية تقديم الخدمات لجميع شرائح المجتمع وفي مختلف المجالات، كالتعليم والصحة والتدريب والبرامج الاجتماعية ودعم المبادرين الشباب والانشطة البيئية، موضحا ان المجموعة عملت خلال الاعوام الماضية على تكثيف الجهود في دعم مختلف الانشطة الاجتماعية لمواصلة مسيرتها في خدمة المجتمع الكويتي.

واوضح ان شركة المشاريع حرصت على تقديم الدعم للقطاع الصحي من خلال اطلاق العديد من المبادرات، حيث يعتبر التبرع الذي تقدمت به الشركة لبناء مركز الشيخة سلوى صباح الاحمد للخلايا الجذعية، ترجمة لرغبة سمو امير البلاد بالعمل على تطوير الخدمات الصحية في البلاد، وانطلاقا من ايمانها بالدور المهم الذي بامكان القطاع الخاص الكويتي القيام به في مختلف القطاعات الحيوية، لافتاً الى تسمية المركز باسم المرحومة الشيخة سلوى جاء تكريما لها، حيث عملت على مدى سنوات عديدة في العمل الخيري والاجتماعي بعيدا عن الاضواء، وتخليدا لذكراها العطرة، مشيرا الى ان التبرع جاء من خلال مؤسسة مبرة مشاريع الخير التي قامت شركة المشاريع بتأسيسها انطلاقا من ايمانها الراسخ باهمية العمل الخيري.

وبين الجسار ان الهدف من بناء المركز هو منح افراد المجتمع حياة صحية اكثر، منوها الى ان المركز يمثل احد اشكال الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف اكمال مسيرة التنمية.

بدورها اشارت مدير ادارة خدمات نقل الدم د.ريم الرضوان الى ان الهدف من المركز هو توفير خلايا جذعية ومخزون من الحبل السري لاستعماله كمصدر لزراعة الخلايا الجذعية، لمرضى ليس لديهم متبرع بنخاع العظم او الخلايا الجذعية المستقاه من الدم، لافتة الى ان تشغيل غرف التبرع بالدم واستقبال المتبرعين بالدم في المركز سيكون بعد الافتتاح مباشرة.

واوضحت الرضوان ان تشغيل مختبرات الدم ومشتقاته وتحضير وحفظ الدم سيكون خلال الفترة من 3 الى 6 شهور، مبينة ان تشغيل مختبرات تجميع وتحضير وفحص خلايا الحبل السري سيكون بالتعاون مع مستشفى الولادة خلال الفترة من 3 الى 6 شهور ايضا.

