وطن النهار

أكد الرئيس التنفيذي لقطاع الأبحاث ورئيس قسم الجينات بمعهد دسمان للسكري البروفيسور فهد الملا أن المعهد، الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لا يدخر جهدا لعمل أبحاث علمية هادفة تتعلق بالجينات البشرية والتي من شأنها تحقيق طفرة علمية غير مسبوقة في الوقاية والحد من انتشار مرض السكري في الكويت كما كانت ومازالت دائما مهمة معهد دسمان للسكري.

وأوضح الملا أن الجينات عبارة عن تركيبة كيميائية مكونة من أربعة أحرف «A-G-C-T»، وتسلسل هذه الأحرف يعبر عن البروتينات التي تخرج منها.

وأضاف أن هناك أشخاصاً لديهم تسلسلات جينية تجعلهم أكثر عرضة عن غيرهم لمرض السكرى، مبينا أن معدل انتشار مرض السكري في الكويت بلغ نحو 20% من عدد السكان. بالإضافة إلى أن هناك أشخاصا لديهم الكثير من التغييرات الجينية والتي قد تصل إلى 10 تغييرات جينية ولا تقتصر فقط على تغير واحد أو اثنين، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأكد الملا أن معهد دسمان للسكري وضع خطه إستراتيجية لسلسة الجينات، حيث كانت ترسل العينات سابقا إلى خارج الكويت لسلسلتها، أما الآن، فيقوم المعهد بسلسة الجينات كاملة بحصول 25 ألف جين مرة واحدة. كما يقوم بتفصيلها وتحليلها وإعطاء تقرير طبي كامل بها للقطاع الطبي المسؤول في المعهد، مشيرا إلى أن هناك نوعاً خاصاً من مرض السكري الوراثي قد يظهر عند أشخاص يحملون جينا واحدا ويعرف بمرض السكر الجيني أو الوراثي (MODY) فأي شخص حامل لجين معطوب واحد من 14 جينا، أو الذي لديه طفرة ينقلها لأولاده عن طريق الوراثة.

و اكد الملا أن الهدف الأساس من وضع هذه الخطة الإستراتيجية بمعهد دسمان للسكري هي الحد من انتشار مرض السكري والوقاية منه داخل دولة الكويت بل الاكتشاف المبكر للمرض، مشيرا الى أن معهد دسمان للسكري يعد من أوائل المراكز البحثية والعلمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط الذي يقوم بمثل هذه الفحوصات، ما يعتبر نقطة تحول كبيرة تضاف إلى سجل انجازات المعهد بصفة عامة وقطاع الأبحاث بصفة خاصة. مضيفاً أن معهد دسمان قد أجرى فحص هذا التسلسل الجيني على ألف شخص حتى الآن.

وثمن الملا الدعم الكامل من إدارة المعهد متمثلة في الدكتور قيس الدويري المدير العام للمعهد وتحقيق المعهد طفرة كبيرة في جميع المجالات العلمية والبحثية تحت قيادته الرشيدة. كما أشاد أيضا بشخصيته الفذة وبفكره المتقدم الديموقراطي الذي ساعد جميع الباحثين كثيرا في تحقيق قفزة نوعية للمعهد ووضعه على الخريطة البحثية والعلمية الدولية، مشيدا بدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لأبحاث مرض السكري والتي ستتطلب دعما متزايدا في الفترة القادمة والتي ستشمل الكثير من الاكتشافات البحثية الجديدة.

