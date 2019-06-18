وطن النهار

عقدت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين، جمعيتها العمومية أمس الأول الأحد، بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تمت تزكية أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجديد، برئاسة د. فاطمة سالم الثلاب، وشيخة القطان أميناً للصندوق، وعبداللطيف الشمري امينا للسر، وعضوية كل من المهندسة فريحة العنزي، والمخترع سليمان الخطاف، وغدير العبدلي، والدكتور سعود العنزي.

وبهذه المناسبة قالت الثلاب: إنه تم أيضاً خلال اجتماع الجمعية العمومية، التصويت بالموافقة على التقريرين الإداري والمالي لمجلس إدارة الجمعية السابق عن العامين الماضيين، فضلاً عن طرح ومناقشة عدد من المواضيع المقترحة من قبل أعضاء الجمعية الكويتية لدعم المخترعين، والهادفة إلى تطوير عمل الجمعية والارتقاء بها خلال الفترة المقبلة، معربة عن شكرها لأعضاء مجلس إدارة الجمعية السابق الذين لم يترشحوا هذه المرة، مؤكدة أن مساهماتهم ودورهم كان لهما كبير الأثر في تحقيق إنجازات الجمعية خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن الباب مفتوح أمامهم لتقديم الاقتراحات والأفكار التي من شأنها أن تعود بالنفع على المخترعين في الكويت. وفيما يتعلق بالاقتراحات التي طرحت خلال الجمعية العمومية، أكدت الثلاب أنه مجلس الإدارة الجديد سيأخذها بعين الاعتبار وسيعمل جاهداً على تحقيقها بما يتناسب وإمكانات الجمعية، وبما يصب في صالح المخترعين، مشيدة بالأفكار التي طرحت، خاصة وأنها تأتي من المخترعين أنفسهم وتلمس احتياجاتهم ومتطلباتهم.

