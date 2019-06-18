وطن النهار

اكد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، ان موظفي الشؤون بذلوا جهوداً حثيثة وساهموا في تحقيق العديد من إنجازات الوزارة، مشيرا الى اهمية مواصلة الارتقاء بالعمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من خدمات مختلف قطاعات الوزارة.

جاء ذلك خلال رعايته الحفل الذي اقامته نقابة العاملين بالشؤون مساء امس الاول تحت شعار «تميز» في فندق المارينا بمسرح وصالة الشيخ سلوى صباح الاحمد بحضور عدد قياديي الشؤون والعاملين بالوزارة لتكريم كوكبة من الموظفين المتميزين.

وقال الخراز، ان وزارة الشؤون من ابرز الوزارات التي تقدم خدمات متنوعة للمواطنين في العديد من القطاعات، موضحا ان قطاع الرعاية الاجتماعية يرعى المسنين والايتام والاحداث وقطاع التنمية الاجتماعية يقدم الخدمات المساعدات الاجتماعية والرعاية الاسرية والعمل الخيري وقطاع التعاون يقدم الخدمات للمواطنين في الجمعيات التعاونية ومعني بمراقبة الأسعار وتوفير السلع الاستهلاكية وتحقيق الأمن الغذائي وغيرها من القطاعات التخطيط والتطوير الإدارة والشؤون المالية والادارية.

واشاد بالتنظيم المتميز للنقابة لتكريم الموظفين المتميزين الذين بذلوا الكثير خلال العام، لافتا الى ان التكريم نوع من تقدير لجهودهم وتشجيعا لهم لمواصلة التمييز واستكمالا لما بذلوا من جهد والتشجيع على تحقيق المزيد من الإنجازات، متمني ان يكون دافعا وحافزا لهم لمزيد من العطاء في السنوات المقبلة.

واشار الخراز الى ان هذا التكريم يأتي مع انتهاء السنة المالية وانتهاء التقييم السنوي، موضحا ان اختيار المكرمين يأتي بالتنسيق بين الوزارة ممثلة بمجلس الوكلاء ومجلس ادارة نقابة العاملين لاختيار كوكبة من المتميزين من العاملين بالوزارة.

واضاف ان جميع العاملين بالوزارة يستحقون التكريم، غير ان الاختيار السنوي يقع على مجموعة من العاملين باختيار النقابة والوكلاء، آملا استمرار هذه المبادرة في السنوات المقبلة لتكريم كافة العاملين بالوزارة.

بدوره، أكد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالوزارة يحيى الدوسري، ان تكريم كوكبة من الموظفين الذين ضربوا لنا اروع الأمثلة بالعطاء والتفاني والاخلاص بالعمل، لافتا الى ان مجلس الادارة اعتاد سنويا على تكريم مجموعة من المتميزين تقديرا لجهودهم وتشجيعهم والوقوف بجانبهم ككوادر وطنية معطاءة.

وقال: «نأمل ان يستمر هذا العطاء مستقبلا لبث روح المنافسة الشريفة فيما بين الموظفين مما يعود بالنفع العام والإيجاب على الجميع».

من جانبه، ألقى كلمة المكرمين احمد هلال العنزي، أثنى فيها على مبادرة النقابة بتكريم الموظفين تحت شعار «تميز»، مؤكدا ان هذا يدل على دور النقابة الريادي والفعال، اذ انها دائما سباقة بمشاركتنا فرحتنا وتحفزنا على المزيد من العمل الجاد ما يؤدي إلى تقدم ورقي وزارة الشؤون».

وقال: «نعاهدكم على الاستمرار في العمل الجاد والمخلص والالتزام والتفاني والإيثار من أجل أن نكون عند حسن ظنكم وان يكون شعارنا العمل من اجل غد أفضل».

واضاف: اننا «اليوم نشعر بالفخر والسعادة بان جهودنا لم تضيع سدا بل هناك من يثمن جهودنا ومن يتابعنا ويقدم لنا التكريم والثناء»، مضيفا «فاليوم تم اختيار مجموعة من الموظفين المتميزين وغدا هناك المزيد والمزيد حتى تكون هناك منافسة شريفة تصب في مصلحة الوزارة».

وتابع: «نحن على ثقة بان تحفيز الموظفين يمثل أحد الجوانب المحورية والدعائم الأساسية للارتقاء بمستوى الأداء العام للموظف مما ينعكس إيجابا على مستوى العمل في الوزارة».

