وطن النهار

في إطار التنسيق والتعاون عقد في جمعية الصحافيين الكويتية اجتماعاً بين أمين سر الجمعية عدنان خليفة الراشد ورئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل خليفة الصواغ، بحضور عضو مجلس إدارة الجمعية دهيران أبا الخيل ومقرر لجنة الإعلام الالكتروني بالجمعية وعضو اللجنة بدور المطيري وتدارس الطرفان اوجه التعاون بين الجمعية والاتحاد فيما يتعلق بدعم الإعلام الالكتروني بشكل عام وموضوع قبول العاملين في الصحافة الالكترونية في جمعية الصحافيين.

وثمن الصواغ انفتاح الجمعية اللامحدود على اتحاد الإعلام الالكتروني بشكل خاص متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة تعاوناً مثمراً يصب في مصلحة الصحافة الكويتية بشقيها الورقي والالكتروني.

ومن جانبه، أشاد الراشد بدور الاتحاد الإعلام الالكتروني والقائمين عليه وسعيهم الدائم للارتقاء بمسيرة هذا الإعلام الذي يعتبر الإعلام الحديث.

