وطن النهار

اكد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، على عمق العلاقات القوية بين جمهورية جيبوتي والكويت في جميع المجالات، مشيرا الى اهمية تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البلدين الشقيقين وخاصة في مجالات الاسرة والمرأة. جاء ذلك خلال استقبال الوزير الخراز وزيرة المرأة والاسرة بجمهورية جيبوتي الشقيقة مؤمنة حمد حسن والتي تزور البلاد حاليا للاطلاع والاستفادة من تجربة الكويت الرائدة في مجالات المراة والاسرة وتبادل الخبرات في مجالات الشؤون الاجتماعية. واعرب الخراز رحب عن ترحيبه بالوزيرة والوفد المرافق، متمنيا لها طيب الاقامة وتحقيق الغرض المرجو من هذه الزيارة ونقل تجربة الكويت الى جمهورية جيبوتي وليستفيد منها المجتمع.

من جانبها، اعربت الوزيرة مؤمنة حمد حسن، عن شكرها وتقديرها الشديد والوفد المرافق على الحفاوة وحسن الاستقبال، مؤكدة ان ما اطلعت عليه خلال برنامج الزيارة يستحق الفخر والتقدير لما وصلت اليه الكويت من انجازات في مجالات دعم المراة والاسرة من خلال برامج تمكين المراة وتحقيق تنمية مجتمعية حقيقية وتقدير لدور الاسرة والمرأة. واشارت الى انها ستنقل تجربة الكويت الرائدة في مجالات المرأة والاسرة للاستفادة منها في جيبوتي.

حضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي وسفير جمهورية جيبوتي لدى الكويت ومدير العلتقات بوزارة الشؤون عبدالله الحمدان.

