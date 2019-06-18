وطن النهار

اعلنت وزارة الدولة لشؤون الخدمات عن توفير خدمة «الواتس آب» لتلقي الشكاوى والاستفسارات للبعثات البريدية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس ان قطاع البريد قام بتدشين خدمة تلقي الشكاوى والاستفسارات عبر برنامج الواتس آب على الرقم الأرضي (25325617) خلال ساعات العمل (8 ص إلى 8 م).

وأكدت ان تدشين هذه الخدمة يأتي حرصاً منها على تنويع استخدام قنوات التواصل المباشر مع عملاء البريد من المواطنين والمقيمين بهدف تلقي شكاويهم واستفساراتهم والعمل على معالجتها أولا فأولا و بشكل فوري. وأشارت إلى أن هذه الخدمة لا تقتصر على إدارة محددة أو خدمة معينة من الخدمات التي يقدمها قطاع البريد بل تشمل الشكاوى والاستفسارات بكل الإدارات والاقسام بالقطاع.

واوضحت أن قطاع البريد يسعى دائما إلى تطوير الخدمات التي من شأنها تعزيز التواصل مع العملاء لتقديم أفضل الخدمات من خلال ايصال البعثات البريدية باسرع وقت مكن لأصحابها.

