loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«المواصلات»: تلقي شكاوى البريد عبر «واتس آب»

فايز الزعل
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 18 يونيو 2019

اعلنت وزارة الدولة لشؤون الخدمات عن توفير خدمة «الواتس آب» لتلقي الشكاوى والاستفسارات للبعثات البريدية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس ان قطاع البريد قام بتدشين خدمة تلقي الشكاوى والاستفسارات عبر برنامج الواتس آب على الرقم الأرضي (25325617) خلال ساعات العمل (8 ص إلى 8 م).
وأكدت ان تدشين هذه الخدمة يأتي حرصاً منها على تنويع استخدام قنوات التواصل المباشر مع عملاء البريد من المواطنين والمقيمين بهدف تلقي شكاويهم واستفساراتهم والعمل على معالجتها أولا فأولا و بشكل فوري. وأشارت إلى أن هذه الخدمة لا تقتصر على إدارة محددة أو خدمة معينة من الخدمات التي يقدمها قطاع البريد بل تشمل الشكاوى والاستفسارات بكل الإدارات والاقسام بالقطاع.
واوضحت أن قطاع البريد يسعى دائما إلى تطوير الخدمات التي من شأنها تعزيز التواصل مع العملاء لتقديم أفضل الخدمات من خلال ايصال البعثات البريدية باسرع وقت مكن لأصحابها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة