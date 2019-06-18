وطن النهار

البندقية (إيطاليا) - «كونا»: أكدت المسؤولة بمركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي الكويتي المهندسة نغمة عثمان ان اقامة تظاهرة (قلب الثقافة) في مدينة البندقية يدشن تحالفا ثقافيا بين الكويت وايطاليا.

وقالت العثمان لـ«كونا» بمناسبة انطلاق فعاليات (قلب الثقافة) ان هذه المبادرة المبتكرة تأتي في سياق ترجمة الرغبة السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتوجيهه بدعم الفنانين والمبدعين الكويتيين وجعل مركز الشيخ عبد السالم منصة للثقافة العالمية.

وأضافت ان المركز بادر من هذا المنطلق بإقامة أول معرض فني له خارج الكويت في مدينة البندقية الايطالية التاريخية وأحد أهم وأعرق مراكز الثقافة والفنون في العالم وذلك أيضا «ليدشن في الوقت ذاته التحالف الثقافي الذي تأسس بين الكويت وايطاليا».

وأشارت الى أن مركز عبد السالم حرص من ذات المنظور بمعرضه (راودني حلم أني كنت في الكويت) على تشجيع الشباب من براعم المبدعين الكويتيين ممن انخرطوا واستفادوا من برنامج (الفنان المقيم) الذي يوفر لكل منهم بحسب تخصصه وتوجهه البيئة الملائمة والأدوات اللازمة للتعبير عن موهبته.

وأوضحت أن هذا المعرض الخارجي الأول من نوعه يهدف لدعم وتشجيع الشباب المبدعين في برنامج الفنان المقيم والذين تم اختيارهم وتقييم أعمالهم من قبل مختص خارجي لعرضها وتقديمها على الساحة العالمية.

وقالت ان اتاحة تلك المنصة لشباب الفنانين الكويتيين لعرض انتاجهم الفني في المحافل العالمية يهدف الى تمكينهم من الاحتكاك المباشر للفنانين العالميين ومعايشة أجوائهم والمشاركة في ورش تفاعلية تصقل خبراتهم ومعرفة التعامل مع الاعلام العالمي المتخصص في تجربة متكاملة تساعد بفتح آفاق التقدم في مسيرتهم الفنية.

وأشارت الى أن التنوع الذي يحمله فريق الفنانين الثلاثة زهرة مروان وأماني الثويني ومحمود شاكر حتى شهر أغسطس ثم زملاؤهم أحمد مقيم وخالد النجدي ونصير بهبهاني حتى نوفمبر هو «أفضل تمثيل لحيوية وثراء الواقع الحياة الفنية والثقافية في الكويت».

وذكرت أن الخطوة التالية في تفعيل التحالف الثقافي الكويتي الايطالي تتمثل في استقبال فنانين ايطاليين في مركز عبد الله السالم للثقافة حيث سيحضر وفد ايطالي رفيع المستوى الى الكويت في نهاية 30 يونيو الحالي للإعداد وترتيب هذه الخطوة.

وأعربت المهندسة العثمان عن سعادتها بالنجاح المشجع لانطلاق المبادرة التي أرادها مركز عبد الله السالم أن تكون «جسرا باتجاهين يعرض فنون الكويت ويقدم فنانيها على الساحة العالمية من جهة والتعريف بالمركز الأحدث والفريد كمنصة عالمية للثقافة ويحمل الحضور الكويتي البارز ابتداء من البندقية من جهة أخرى.

وأبدى الفنانون الثلاثة المشاركون في المرحلة الأولى من المعرض سعادتهم بهذه الفرصة الكبيرة التي تتيحها مبادرة مركز الشيخ عبد الله السالم بالحضور في البندقية والاقبال المشجع الذي لاقته أعمالهم التي تعبر عن خلفياتهم الثقافية متنوعة الروافد في مزيج ابداعي معبر عن الثقافة الكويتية المعاصرة.

