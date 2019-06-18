وطن النهار

دعا وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة الى ضرورة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتشكيل لجان المحافظات قبل موعد تسلم آليات عقود النظافة الجديدة بفترة كافية لا تقل عن شهر.

وطالب الشعلة خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بحضور مدير عام بلدية الكويت م. احمد المنفوحي وعدد من مسؤولي القطاعات في الجهاز التنفيذي ومديري النظافة في افرع البلدية في المحافظات والمخصص لمناقشة آلية تسلم الآليات والسيارات والمعدات والتجهيزات لعقود النطافة الجديدة والتي سيبدأ العمل بها شهر اكتوبر المقبل، بسرعة الانتهاء من تحديد مواقع التشوينات لعقود النظافة الجديدة، مؤكدا بأنه لن يتردد في احالة اي موظف او مسؤول الى النيابة العامة في حال وجود اي تقصير في عملية تسلم الآليات والمعدات او تأخر عمل شركات التنظيف حسب عقود النظافة المبرمة.

واكد ضرورة انتهاء اللجان المشكلة من التحضيرات وتجهيزاتها اللازمة قبل شهر من تاريخ بدء عمل عقود النظافة الجديدة تمهيدا للقيام بعملية دخول معدات وآليات شركات التنظيف للعمل بسلاسة.

وحث الشعلة المسؤولين على الحرص على عدم وقوع اي خلل اثناء خروج ودخول الآليات الجديدة حتى لا يكون هناك تكدس للنفايات، مؤكدا بأنه لن يسمح بتكدسها ليوم واحد ومع ضرورة تحاشي وجود اي ارباك في عملية الاستلام والتسليم لاليات عقود التنظيف، ومراعاة الالتزام بما ورد في بنود عقود التنظيف بتطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في تلك العقود.

واقترح الشعلة تشكيل لجنة فنية موحدة الى جانب تشكيل 6 لجان كل لجنة مسؤوله عن محافظة وتضم في عضويتها الادارات المختصة برئاسة مديري النظافة لضمان انسيابية الاجراءات الخاصة بعملية تسلم الاليات والمعدات واحكامها بالشكل المآمول مع مراعاة ان لا تقل آليات ومعدات اي شركة عن 80 % اثناء التسليم طبقا لبنود العقود.

وقال لن نتساهل او نتهاون في حال اي تقصير بعمل شركات التنظيف الحالية وضرورة التزامها بتنفيذ عملها المنوط بها الى اخر يوم عمل من عقودها،موضحا اهمية حرص لجان الاستلام للآليات والمعدات الجديدة مطابقتها للمواصفات الفنية المنصوص عليها في عقود النظافة المبرمة مع البلدية مع ضرورة الاستعداد لاحتمالات تعثر اي من الشركات ووضع الحلول المناسبة في هذا الجانب لضمان سير عمليات التنظيف بالشكل المطلوب.

واشار الشعلة الى تفعيل الدور الرقابي لتحسين مستوى النظافة في المحافظات بعد دخول عقود النظافة الجديدة حيز التنفيذ ورفع كفاءة اداء شركات التنظيف من خلال قيام قطاع الرقابة والتفتيش بدوره المنوط به وتقديم تقرير دوري عن مستوى النظافة في المحافظات واي تدن لمستوى النظافة سيحاسب المسؤول عن هذا التقاعس او التقصير.

واثنى الشعلة في الختام على الجهود المبذولة من قبل مديري ادارات النظافة العامة واشغالات الطرق بالمحافظات وسيدعم صرف بدلات النوبة لهم، خاصة فيما يتعلق بتواجدهم الميداني لمتابعة اداء شركات التنظيف وعمالتها، مطالباً بتكثيف الرقابة الميدانية على شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية ومدى تطبيقها لبنود العقود الجديدة، وأهمية رفع تقارير بشأنها بصفه دورية.

