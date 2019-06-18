وطن النهار

وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي على طلب وزارة الخارجية نقل محطة الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكائنة في منطقة الدعية، كما وافقت على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل استحداث مواقف سطحية بمنطقة معسكرات المباركية بموازاة طريق الدائري الرابع مقابل الحرس الوطني، وعلى طلب الهيئة العامة للصناعة اضافة نشاط معهد ونادٍ صحي بمنطقة الشويخ الصناعية الاولى والثانية.

ووافقت اللجنة برئاسة د. حسن كمال على طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب انشاء مبنى التدريب المهني بنين ضمن حدوده بمنطقة جابر الأحمد بارتفاع خمسة طوابق وابقت على الجدول موضوع هدم المباني في أسواق المباركية، فيما أجلت سؤالا بشأن رؤية البلدية المستقبلية لمنطقة المرقاب العاصمة لحين تقديم عرض مرئي بحضور المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمخطط الهيكلي.

وطلبت اللجنة تشكيل فريق خماسي يعمل لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد لتقديم تقرير حول كتاب الجمعية الكويتية للتراث بشأن تشكيل لجنة مشتركة من المجلس البلدي والبلدية والجمعية للبدء بتنفيذ هذه المشروعات وذلك عن طريق تحديد المعالم الرئيسة لمدينة الكويت القديمة، كما شكلت فريق عمل رباعيا من «المجلس البلدي وشركة المرافق العامة وبلدية الكويت «قطاع المشاريع» وجامعة الكويت لتطوير نفق دروازة العبدالرزاق.

