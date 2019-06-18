وطن النهار

أشاد عضو المجلس البلدي حمود العنزي بنتائج اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق برئاسة وزير الاوقاف وزير الشؤون البلدية فهد الشعلة حول الاستعدادات لعقود النظافة الجديدة التي سيبدأ العمل بها في اكتوبر المقبل، وقال ان استدعاء وزير البلدية عددا من مسؤولين القطاعات ومديري النظافة بمثابة استنفار للجهاز التنفيذي لتجهيز كل الاستعدادات اللازمة لبداية قوية وصحيحة لعقود النظافة.

وأضاف ان المناقشات التفصيلية في الاجتماع دارت حول اجراءات استلام الآليات والسيارات والمعدات وجميع التجهيزات لعقود النظافة الجديدة وكل ذلك يؤكد عزم وزير البلدية على معالجة كل السلبيات السابقة وتعزيز نقاط القوة في عمل الجهاز التنفيذي.

وأكد دعم المجلس البلدي لجميع توجيهات وزير البلدية فهد الشعلة في اتخاذ سياسة التساهل والتهاون في حال اي تقصير بعمل شركات التنظيف الحالية وضرورة التزامها بتنفيذ عملها المنوط بها الى اخر يوم عمل من عقودها.

وأيد العنزي توجه وزير البلدية لتشكيل لجنة فنية موحدة الى جانب تشكيل 6 لجان كل لجنة مسؤولة عن محافظة وتضم في عضويتها الادارات المختصة برئاسة مديري النظافة لضمان إنسيابية الاجراءات الخاصة بعملية استلام الآليات والمعدات.

واقترح العنزي تركيب كاميرات مراقبة على شاحنات جمع القمامة لاعتبارات تحسين جودة العمل واعتبارات أمنية بحيث تسجل الكاميرات القمامة التي يتم رفعها وكبسها حتى لا يتم استخدام هذه الشاحنات للتخلص من أمور غير قانونية او التخلص من احراز جرائم.

