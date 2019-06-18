وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي بمقترح لتسمية أحد شوارع الكويت باسم المرحوم ناهض حمود زيد السهلي، موضحا أن لإطلاق التسميات أهمية كبرى من الناحية الاستدلالية والحضارية، حيث إنها تعكس الوجه الحضاري للكويت، وقال: إن هناك رجالاً تركوا بصمة واضحة في تاريخ الكويت ومنهم المرحوم ناهض حمود زيد السهلي حيث قدم للوطن خدمات جليلة منها المشاركة في عدة حروب أشهرها حرب الصريف 1901 وحرب هدية 1910 وقد عرف بالصلاح وحل المشاكل بين أهل الكويت وأسس مسجد الفنطاس وأقام وقفا خيريا من خلال شراء أرض أقام عليها بناية استثمارية ليعود ريعها بالكامل على الفقراء والمحتاجين.

