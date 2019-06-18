وطن النهار

قال رئيس جمعية بشائر الخير المتخصصة في علاج الإدمان وتأهيل المدمنين د. عبدالحميد البلالي أن الأمانة العامة للأوقاف دأبت على دعم الأعمال الخيرية في الكويت في مختلف المجالات، ما كان له الدور الكبير والأثر البالغ في مسيرة العمل الخيري الكويتي.

وأضاف أن أمانة الأوقاف قدمت الدفعة الثانية من مصرف الصدقات (رعاية الفقراء والمساكين) والبالغ 23848,500 دينار، وذلك لدعم أسر التائبين الذين ترعاهم جمعية (بشائر الخير)، مثمنا هذا الدعم الكريم في بلد الخير والعطاء والإنسانية.

ولفت البلالي إلى أن الجمعية تقوم باستمرار بالتواصل مع الشرائح المجتمعية خلال المناسبات المختلفة لإدخال السرور على قلوبهم، وإعانتهم فيما يمرون به من أزمات بسبب ضعف الدخل وعدم توفر فرص العمل.

