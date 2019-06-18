وطن النهار

أكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم طاهر البغلي ان الكويت حرصت من خلال وزارتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار السن والالتزام بتوفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والتأهيلية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة الكريمة.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بشأن اساءة معاملة المسنين والذي يصادف 15من شهر يونيو من كل عام، حيث اكد البغلي حرص الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على مشاركة باليوم العالمي للتوعية بشأن اساءة معاملة المسنين وذلك في إطار ما تقدمه الجمعية من اهتمام خاص بفئة كبار السن والحرص على إدماجهم في المجتمع والمشاركة في جميع مناسباتهم، مؤكدا ان الكويت من أوائل الدول التي اهتمت بقضايا المسنين، حيث ان تشريعاتها نصت على حماية الاسرة والحفاظ عليها واهتمت بالشيخوخة بشكل خاص لأجل توفير الرعاية الصحية لهم.

وأضاف البغلي ان اشهار الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين اكبر دليل على اهتمام الكويت بكبار السن، لاسيما انها من اوائل الدول التي سنت قانونا خاصا للمسنين لحمايتهم مما يجعلنا نفخر ونعتز بتحقيق التكامل الاجتماعي من بوابة كبار السن.

وأوضح البغلي ان الجمعية حريصة على توفير الرعاية الشاملة لكبار السن والعمل على حفظ كرامة المسن وإشعاره بإنسانيته وتوفير الراحة والطمأنينة والأمان والعمل على دمجه في المجتمع بعد تأهيله مهنيا ومشاركته في المناسبات والاحتفالات والأعياد وحضور لقاءات التوعية والإرشاد الجماعي التي تعقدها جهات حكومية وأهلية وخارجية

وأشار البغلي الى ان الجمعية عملت على اعداد كتيب يشمل القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين وكذلك المذكرة الإيضاحية واللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدا ان هذا الكتيب يسهل الرجوع إليه من قبل كل من له علاقة ولكل المهتمين بأحكام قانون المسنين.

وقال البغلي ان ظاهرة إساءة معاملة كبار السن هي قضية اجتماعية عالمية تؤثر في صحة الملايين وتنتهك حقوقهم الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وهي قضية تستحق اهتمام المجتمع الدولي.

وقد أعلنت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم (127/66) يوم 15 يونيو يوما عالميا للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين. مؤكدا ان هذا اليوم يعتبر الفرصة السنوية التي يرفع فيها العالم صوته معارضا إساءة معاملة بعض أجيالنا الأكبر سنا وتعريضهم للمعاناة.

وقال البغلي عدد حالات اساءة معامله المسنين بالكويت ولله الحمد تكاد لا تذكرمقارنة بباقي الدول النامية منها والمتقدمة. وأضاف إن هذا اليوم فرصة للعالم أجمع بأن ترى الكويت ضمن الدول التي صنفت بندرة الاساءة لكبار السن في ظل تزايد عدد كبار السن الذي سيصل الى 16 في المئة من عدد السكان بحلول عام 2025 وذلك نظرا لتزايد الرعاية الصحيه والطبيه للمواطنين المسنين بجانب الرعاية الاجتماعية والنفسية والارشاديه التي تقدمها الدوله وسيما جمعيات النفع العام وبالخص الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في خدمة كبار السن من خلال عمل انشطة ترفيهة لهم وفعاليات تسهم في تعريف اهمية كبار السن في المجتمع

اكد البغلي دور الاعلام المحلي المسموع والمرئي والمقروء في التوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن.

وقال البغلي بالفعل أسهم الاعلام في إلقاء الضوء على شريحة مهمة لربما قد تكون مهمشة عند البعض كما ان دورها كان ايجابيا في تقديم فلاشات توعوية وتغطية انشطة وتالفعاليات التي تهتم بكبار السن و تحفظ كرامة المسن. وأكد البغلي بأن الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ومبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار تقوم بألوان النشاط الترفيهي والرياضي حيث تنظم مسابقات البغلي للابن البار مسابقة البغلي للابن البارعلى النحو التالي مسابقة البغلي للابن البار كأحد المشاريع الاجتماعية والأدبية والتوعوية للمبرة ، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني الذين يعملون في خدمة ورعاية وتأهيل كبار السن ، لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الكويت.

ومسابقة البغلي للابن البار للقصة القصيرة كأحد المشاريع الاجتماعية والأدبية والتوعوية للمبرة ، بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني ومسابقة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي كأحد المشاريع الاجتماعية والأدبية والتوعوية للمبرة ، بالتنسيق والتعاون مع رابطة الأدباء الكويتيين، ومسابقة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي كأحد المشاريع الاجتماعية والأدبية والتوعوية للمبرة ، بالتنسيق والتعاون مع الجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي ومسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية كأحد المشاريع الاجتماعية والأدبية والتوعوية للمبرة، بالتنسيق والتعاون مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.

ومسابقة البغلي للابن البار لتصميم وبرمجة موقع إلكتروني كأحد المشاريع الاجتماعية والأدبية والتوعوية للمبرة، بالتنسيق والتعاون مع الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات.

وقال البغلي بالإضافة إلى ذلك تقوم مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار بتنظيم حفلات ترويحية والخروج في نزهات للحدائق والمنتزهات العامة وكذلك زيارة بعض المعارض والمهرجانات السنوية بالمناطق والرحلات السياحية الداخلية سواء السياحة الدينية أو السياحة الترفيهية كذلك عمل ملتقى سنويا لجميع الدور نساء ورجالا. وفي الختام شكر البغلي الجميع على تفاعلهم ودعمهم الأدبي والمعنوي مؤكدين حرصهم على مشاركتنا لتنفيذ برامجنا وخططنا التنموية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها دولة الكويت الحبيبة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله من خلال مؤسساتها المختلفة للمواطنين والمقيمين الامر الذي يسعدنا ونحن نساهم بدعم زملائنا وأبنائنا ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والانساني والتطوعي في الكويت الحبيبة. ومن جانبه تطرق نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار الاستاذ علي حسن محمد الى اهم أنشطة وانجازات الجمعية وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بشأن اساءة معاملة المسنين والذي يصادف 15من شهر يونيو من كل عام، ومن أهمها المشاركة في المنافسة رقم (وش ج ع2018/2017. ) لتنفيذ اعمال الجهاز الإشرافي لمركز فرح التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين بوزارة الشؤون الاجتماعي . وأوضح علي حسن بأن الجمعية وقعت مذكرة تفاهم وتعاون مع وزارة الصحة من اجل تقديم خدمة افضل لكبار السن وتوفير الرعاية الشاملة لهم ودعمهم وتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والاجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين وايضاً بهدف دعم وترسيخ قواعد العمل الطبي والصحي والاجتماعي والانساني الذي تؤديه دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي للمسنين.

مضيفا بأن الجمعية شاركت في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية لصالح الجمعيات الأهلية.

وتم مخاطبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن بحث آلية استفادة جميع المسنين من الخدمات الصحية والعلاج الذي يقدمه المستشفى المزمع تشييده وبنائه من قبل المؤسسة لصالح المتقاعدين.

كما قامت الجمعية بتنفيذ فعاليات (يوم النساء المتقاعدات) وبالتنسيق مع نادي المتقاعدات في جمعية المعلمين الكويتية بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية. وأيضا قامت الجمعية بأإنشاء لجنة العمل التطوعي وتشكيل فريق عمل تطوعي يتبعها وفقا للقانون وذلك ايمانا بضرورة واهمية إعطاء الفرصة للمجتمع المدني في الكويت، مشيرا الى ان الجمعية قامت بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على المشاركة في إدارة وإنشاء ناي اجتماعي ورياضي وصحي وثقافي وترفيهي خاص بالمسنين. كما تم التنسيق مع جامعة الكويت كلية العلوم الاجتماعية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لإنشاء مكتبة ومركز للبحوث المتخصصة بشأن رعاية وتأهيل وخدمة وتعليم ودمج المسنين عن طريق تنظيم جائزة التميز العلمي الاولى للدراسات والبحوث المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين وذلك لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على المسنين كما نظمت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين مسابقة جائزة التميز العلمي الثانية بعنوان («أساليب الوقاية والعلاج لمرض الزهايمر». كما تم مخاطبة وزارة الشؤون في عدة أمور تصب لصالح كبار السن اولا وأخيرا منها مشاركة الجمعية في الإجابة على الأسئلة المتعلقة برعاية وتأهيل المسنين والتي تدخل ضمن اختصاصات واهداف الجمعية والوارد ذكرها في الاستبيان حول المراجعة الإقليمية الثالثة لخطة عمل مدريد الدولية للشيوخة والمعد من قبل لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الإسكو) بالتنسيق مع صندوق الامم المتحدة للسكان والمكتب الإقليمي للدول العربية وجامعة الدول العربية.

وأيضا بشأن انشاء وتجهيز وإدارة نادي كبار السن في منطقة الرحاب بمحافظة الفروانيه من خلال توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الجمعية والوزارة يتم بموجبها تحديد أوجه التنسيق والتعاون وآليات العمل المشترك لدعم القضايا المتعلقة برعاية وتأهيل المسنين.

وقال علي حسن ومما لا شك فيه أن الاهتمام بواقع المسنين وتكريس جميع حقوقهم يمثلان مسؤولية يتشاركها الجميع وهي تعبر عن حالة التضامن والوفاء بين أجيال المجتمع . مضيفا أن الجمعية الكويتيتة الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تولي اهتماماً خاصاً بالمسنين إيماناً بما قدموه من عطاء وقدراتهم حيث إن اهتمام المجتمعات بحقوق المسنين بات أحد المعايير الأساسية لقياس المستوى الحضاري للدول وذلك من خلال تمتع هذه الفئة بكافة حقوق الإنسان، وإن الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في إطار ممارستها للاختصاصات المنوطة بها وفي مقدمتها نشر ثقافة حقوق الإنسان تولي أهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق كبار السن ويأتي ذلك من قناعة الجمعية بالأدوار الفاعلة التي يمكن للشخص المسن أداؤها في المجتمع إذا ما توفرت له العوامل المساعدة، وفي هذا السياق ينبغي التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة .

