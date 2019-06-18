وطن النهار

تقدم رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار ورئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العم ابراهيم طاهر البغلي بكلمة شكر وامتنان الى المستشار عبدالعزيز الحسن سفير النوايا الحسنة في المملكة العربية السعودية على التهنئة بمناسبة اختياره من ضمن المكرمين في منحه وشاح الكويت للبصمة الانسانية من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من خلال صحيفة هجرالسعودية قائلاً:

كلمة حب وتقدير وتحية وفاء، تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة، تحية من القلب الى القلب، شكراً من كل قلبي.

وإن الكلمات تعجز على ما في خاطري من شكر عميق الى اخي المستشار عبدالعزيز الحسن والشكر موصول الى جميع العاملين في صحيفة هجر السعودية والى الشعب السعودي الشقيق وهذا الشي ليس غريباً على المملكة العربية السعودية الشقيقة لأنهم قلوب من ذهب.

