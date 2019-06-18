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حنان مطاوع: لا أتعجل البطولة المطلقة


أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «لمس أكتاف»، قائلة: «أنا كنت سعيدة إني موجودة في العمل ده مع صناعه»».
وأوضحت خلال لقائها مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائي «on e»، أنها لا تستعجل الحصول على البطولة المطلقة في الأعمال الفنية خلال الفترة الراهنة.
وتابعت: «أنا مش مستعجلة حاجة، وكله جاي إن شاء الله، وأهم حاجة الناس هي اللي تقول عايزين فلانة، ده بالنسبة لي أهم حاجة»، موضحة كذلك أن الممثل لا يملك قرار أداء دور البطولة، لأن «من يملك رأس المال يملك اتخاذ القرار دائمًا»، بحسب قولها.


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