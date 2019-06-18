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يرسخ الجزء الثالث من سلسلة أفلام « جون ويك» النجم الاميركي كيانو ريفز كأحد أهم نجوم افلام الأكشن والحركة. كيف لا وهذا النجم تقترن مسيرته بعدد هام من السلاسل السينمائية وفي مقدمتها سلسلة افلام «ماتريكس» والتي تمثل منطقة بعيدة من أفلام المغامرات، لتأتي لاحقا سلسلة افلام « جون ويك» لتأخذنا الى فضاءات أبعد. من الصعوبة بمكان بلوغها . بل نستطيع القول والتأكيد في الحين ذاته باننا أمام واحد من أهم افلام المغامرات خلال السنوات الخمس الاخيرة من تاريخ صناعة الفن السابع وأفلام المغامرات على وجه الخصوص .

ورغم أننا امام حكاية بسيطة واعتيادية الا ان يتربع على العرش بلا منازع يذكر، ورغم ان إن الفيلم يكرر نفسه الا انه الأفضل والأهم .

جون ويك يتحدى أن تبرز عيوبه ولن تجد شيئاً! هذا الفيلم عبقري مهما رأيته تافهاً، هذا الفيلم أسطوري مهما رأيته عادياً، هذا الفيلم كله تاريخ وأعاد كتابة التاريخ بأسلوبه بل انه يرمي قفاز التحدي ليقول من مستعد للمبارزة.

يتوجه فيلم «جون ويك» لنوعين من المشاهدين: الأول يدفع ثمن التذكرة لأنه يريد مشاهد أكشن أو قتال أصيل ولا تهمه القصة، والثاني يشاهده ليقرأ تاريخ سينما الأكشن في ثنايا لقطاته. أما إن كنت تبحث عن قصة غزيرة التفاصيل فانصرف لمشاهدة لعبة العروش، واترك عنك جون ويك.

يبدأ John Wick 3 Parabellum أو «جون ويك 3: الاستعداد للحرب» في اللحظة التي انتهى فيها سابقه، لا يضيع وقتاً ولا ثرثرة، نرى القاتل المأجور الجريح المغدور به ويك «كيانو ريفز»- يهرب من مطاردة قتلة نيويورك المأجورين، الذين أبلغهم وينستون «إيان مكشين» مدير فندق كونتيننتال مقر القتلة والمجرمين بأمر المكافأة المطلوبة (14 مليون دولار) لقتل ويك، بعد أن قتل زعيم المافيا الإيطالية على أرض الفندق في تحدٍّ صريح لسلطة الطاولة العليا التي تحكم شؤون عالم العصابات والإجرام وانتهاك كبير لقوانين الفندق.

ثم يدخل ويك مكتبة نيويورك العامة ليبدأ أول مشهد قتالي في الفيلم، مشهد افتتاحي رائع ورهيب لم نرَ له مثيلاً، مشهد يتغزل بالأفلام التي يشير إليها وينحني لها إجلالاً، مشهد تحية لسينما هونغ كونغ واعتذار من المخرج تشاد ستاهلسكي لتلك السينما أن هوليوود لم تعطها قدرها في التسعينيات، ستاهلسكي يسخر من نظام استوديوهات هوليوود ويلومها على تخليها عن القدير جون وو الذي رحل بعد أن ضيقت عليه هوليوود مواردها، وألزمته بنظام عقيم أنتج أفلام أكشن بائسة.

يقتل جون ويك أول رجل يصل إليه بكتاب.، مشهد تعلم أنك بين يدي صانع أفلام يعرف كيف يؤلف عملاً مبدعاً ذا أسلوب بارع ورؤية ثاقبة، إذا استُخدم ما لا تتوقعه سلاحاً كسلاح، فاعلم بأن المشهد متناسق مع شخصية فيلم أكشن لأن المرجو تحقيقه هنا هو ظرافة وغرابة بلا منطق لا يصدقها عقلك، ولا يمكن أن تبدر إلا من شخصية تخلو من الصفات البشرية، وهذه بالضبط شخصيات أفلام الأكشن منذ الحقبة الصامتة. ولو استخدم ويك مسدساً لفسد المشهد وذهب الفيلم طي النسيان.

حينما جاء جون ويك عام 2014، كانت الجماهير تتوقع فيلم أكشن عادياً، لكن الفيلم كان مميزاً لأبعد الحدود لأنه بلا قصة. فيلم عاد إلى الأساسات والجذور واستمد قصته من مشاهد القتال نفسها. مشاهد قتالية مزينة بأضواء نيون زرقاء ووردية، وبطل بوجه بلا مشاعر ولقطات قتالية متوسطة أو عريضة تكشف كل تفاصيل عملية القتال، النتيجة كانت إيقاعاً متناسقاً وبطل منظم الحركات إلى درجة أن القتال ظهر أقرب إلى رقص وهو ليس برقص! وتحول القتال إلى فن لأن المخرج ستاهلسكي مصمم لقطات قتالية قبل أن يكون مخرجاً، ومطلع على تاريخ سينما القتال.

نجح الفيلم وحقق شعبية عالمية وانتعشت سينما الأكشن، وجاءت المفاجأة بعد ثلاثة أعوام، إذ شاهد العالم جون ويك 2، وللمرة الأولى ظهرت القصة من العدم وحقق نجاحاً منقطع النظير، وظهرت سينما الأكشن الأميركية في حلة جديدة وأصيلة للمرة الأولى منذ الحقبة الصامتة. وعندما جاء الثالث كتب التاريخ وأصبحت السلسلة في أشد نضوجها وتربعت على العرش.

تدرب ريفز على الجوجيتسو اليابانية والبرازيلية والجودو، وتدريبات خاصة على استخدام المسدس وإعادة تحميله بالرصاص، إلى درجة أن مدربه صرح بأن ريفز وصل إلى مرحلة متقدمة جداً لم يسبقه أي ممثل إليها.

في أحد مشاهد الفيلم نرى ويك يقاتل بالتحالف مع كلاب، في تكريم واضح لكلبه المقتول في الجزء الأول، وإشارة للفيلم الأول وسخرية من فكرة ذلك الفيلم في آنٍ واحد، وهذه العبقرية بعينها عندما يفعل فيلم كل هذه الأشياء في مشهد واحد ويبقى الأفضل.

جون ويك الثالث أفضل من الثاني، والأخير أفضل من الأول. جون ويك 3 أفضل فيلم في السلسلة، وأفضل فيلم أكشن خلال السنوات الخمس الاخيرة . وهذه أول سلسلة أفلام قتالية يرتفع مستواها مع كل فيلم، وترفع معها سقف المنافسة في كسر واضح لقاعدة أن الأجزاء التالية أقل مستوى من الأصلي.

يشهد تاريخ السينما أن كيانو ريفز قد يكون أول ممثل يصنع ثلاثيتي أكشن ناجحتين: الأولى - ذا ميتركس - (1999 - 2003)، والثانية «جون ويك»، علماً بأن القصة لم تنتهِ لأن المغدور به جون ويك أشار لحليفه الملك باوري (لورنس فيشبورن، وهو حليفه في ذا ميتريكس أيضاً) أنه سيعود للانتقام، انه فيلم ممتع ورائع ورهيب، وتحفة سينمائية من الطراز الرفيع، ويستحق المشاهدة والاستمتاع ومن قبل التأمل.

