عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: اعلن الناطق باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية امس ان احتياطات اليورانيوم المخصب لدى ايران ستتجاوز اعتبارا من 27 يونيو الحدود التي ينص عليها الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني الموقع في 2015. وقال بهروز كمالوندي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الايراني مباشرة «بدأ العد العكسي لتجاوز الـ300 كيلوغرام لمخزونات اليورانيوم المخصب، وخلال عشرة ايام اي في 27 يونيو، سنتجاوز هذه الحدود».

في غضون ذلك حذر الرئيس الايراني حسن روحاني امس من ان انهيار الاتفاق النووي لن يكون في صالح احد، وأشار الى ان «أمام الأوروبيين فترة قصيرة للغاية». ونقلت وكالة انباء «مهر» الايرانية عن روحاني القول خلال استقباله سفير فرنسا الجديد في طهران، ان «انهيار الاتفاق النووي لن يكون في صالح ايران او فرنسا او المنطقة او العالم» مؤكدا ان «الفرصة الزمنية المتاحة امام الأوروبيين للتعويض قصيرة للغاية». وتابع روحاني «لقد صبرت ايران وتعاملت بضبط النفس، وذلك نزولا عند طلب فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي». وأضاف «الظروف الراهنة حساسة ولا يزال امام الفرنسيين والأوروبيين فرصة وعليهم ان يستغلوا هذه الفرصة الزمنية القصيرة للقيام بأدوارهم لأن خروج طهران من الاتفاق النووي لن يكون في صالح احد».

وكانت ايران اعلنت في 8 مايو انها قررت وقف الالتزام باثنين من التعهدات التي قطعتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 بخصوص برنامجها النووي. ويحدد البندان احتياطي اليورانيوم المخصب بـ300 كلغ واحتياطي المياه الثقيلة بـ130 طنا. ويأتي هذا القرار في فترة من التوتر الشديد مع الولايات المتحدة.

وصرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بأن الظروف جيدة جدا للتحرك المتسارع في الصناعة النووية. وقال كمالوندي «اننا قادرون على انتاج الكثير من المعدات بأنفسنا». وأضاف «اننا لا نشعر بالقلق ازاء التقرير القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية».

في غضون ذلك اكد رئيس الأركان الايراني، محمد باقري، امس ان بلاده اذا يمكنها اغلاق مضيق هرمز وهي ستفعل ذلك علنا في حال ارادت ذلك، مجددا نفي طهران التورط في الهجوم الأخير على ناقلات النفط في بحر عمان. ونقلت وكالة «تسنيم» الايرانية عن باقري قوله، «لا يدركون ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كبيرة لدرجة انها اذا ارادت اغلاق مضيق هرمز، فلن يستطيع شي العبور من المضيق، لا ناقلة نفط ولا بارجة حربية».

وفي ردود الافعال الدولية قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، امس ان برلين تحث طهران على الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في الاتفاق النووي. وقال الكرملين امس ان ايران تعد من اكثر الدول التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا ان الوكالة اكدت تنفيذ طهران لجميع التزاماتها حسب الاتفاق النووي. وشدد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحافي،على ان ايران تضمن الشفافية في ما يتعلق ببرنامجها النووي، باعتراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية.

