عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، امس من أن العالم لا يستطيع تحمل أزمة أخرى في منطقة حيوية مثل منطقة الخليج، داعية إلى أقصى درجات ضبط النفس. جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث أعربت عن دعم الاتحاد الأوروبي لموقف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الحكيم تجاه التوتر بمنطقة الخليج.

وأبدت دول الاتحاد الاوروبي امس حذرا في تحديد المسؤوليات عن الهجمات على ناقلتي نفط الاسبوع الماضي في مياه الخليج، رافضة خلافا للندن تبني اتهامات واشنطن لإيران. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لدى وصوله الى اجتماع مع نظرائه في لوكسمبورغ، «إن قرارا كهذا ينبغي اتخاذه بأكبر قدر من الانتباه أعرف التقييم الذي أجرته أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية، لكن فيما يتعلق بنا، لم نتخذ بعد هذا القرار. يجب أن نكون حذرين للغاية ونجمع مزيدا من المعلومات». كذلك صرح الوزير الفنلندي بيكا هافيستو «من الضروري الحصول على كل الأدلة». قبل استخلاص الاستنتاجات. ولم يشارك في هذا الاجتماع الوزراء الفرنسي جان-ايف لو دريان والبريطاني جيريمي هانت والبلجيكي ديدييه ريندرز. وأيد عدد كبير من الوزراء موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي طالب بإجراء تحقيق مستقل. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إن «المهمة الأساسية لوزراء الخارجية هي تجنب اندلاع الحرب»، محذرا من تكرار الأخطاء الدبلوماسية التي أدت إلى غزو العراق عام 2003. واضاف «أنا مقتنع، كما كنت قبل 16 عاما، بأن علينا ألّا نقع في خطأ الاعتقاد بأن في امكاننا حل مشكلة في الشرق الأوسط بالسلاح».

في المقابل قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم امس إن بريطانيا ستبحث جميع الخيارات المتاحة إذا انتهكت إيران التزاماتها فيما يتعلق بأنشطتها النووية. وأضاف للصحافيين «كنا واضحين فيما يتعلق بمخاوفنا من الخطط الإيرانية بخفض التزاماتها بالاتفاق النووي. إذا توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية، سنبحث آنذاك جميع الخيارات المتاحة أمامنا».

وقالت وزيرة الدولة البريطانية، هارييت بالدوين، إنه تم التوصل إلى قناعة بأن الاعتداءات ضد الناقلات عمل إيراني وإن بلادها مستعدة لضمان بقاء هذا الممر الحيوي الدولي مفتوحاً أمام السفن التجارية. تصريح تزامن مع الإعلان عن اجتماع لمسؤولين أمنيين بريطانيين لبحث ملف إيران من جانب آخر.

