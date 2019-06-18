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بيروت - الوكالات: اعلن الأمن اللبناني امس توقيف شاب سوري بتهمة الترويج لتنظيم «داعش» الارهابي التكفيري والتخطيط لشنّ هجمات ضد كنائس وحسينيات في جنوب لبنان، مستوحياً من هجمات سريلانكا التي تبناها التنظيم.

وأفادت قوى الأمن الداخلي في بيان عن تمكن شعبة المعلومات من توقيف شخص سوري الجنسية من مواليد العام 1999 مقيم في بلدة ياطر في جنوب لبنان كان «ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فكر التنظيم وتجنيد اشخاص لصالحه».

وأوردت انه «ارتبط بأشخاص خارج لبنان، وقام بالتعاون معهم بتأسيس مجموعات على الانترنت ناشطة في نشر وترويج فكر داعش».

ولم يحدد البيان تاريخ توقيف المشتبه به. واثر التحقيق معه، تبين ان المشتبه به وبعد ظهور زعيم التنظيم الارهابي ابو بكر البغدادي في شريط فيديو في ابريل الماضي وتبنيه مباشرة اعتداءات سريلانكا، كتب عبارة «حفيد ابو بكر البغدادي - الدولة الاسلامية» على احد جدران بلدة ياطر.

وأوقعت اعتداءات سريلانكا، التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في 21 ابريل، 250 قتيلاً. وأورد بيان الأمن اللبناني ان المشتبه به «تباحث مع عدد من الذين يتواصل معهم بفكرة القيام بأعمال لصالح التنظيم في لبنان، منها الدخول الى احدى الكنائس وقتل اكبر عدد من روادها، مقتدياً بما قام به عناصر التنظيم في سريلانكا». كما بحث معهم «استهداف الحسينيات في القرى والبلدات الشيعية» في جنوب لبنان، وبدأ بالاطلاع على مواقع جهادية على الانترنت تتضمن آليات لكيفية صناعة المتفجرات. ونقل البيان ان المشتبه به «كان لا يزال في مرحلة الاعداد والتحضير دون القيام بأي خطوات عملية». كما جرى توقيف شاب سوري عمل المشتبه به على تجنيده لصالح التنظيم. وتمت احالة الشابين الى القضاء. وتلقي الأجهزة الأمنية في لبنان منذ اندلاع النزاع في سورية المجاورة، القبض بشكل دوري على اشخاص لبنانيين وسوريين وفلسطينيين مرتبطين بتنظيم «داعش» او متهمين بالتواصل معه والتخطيط لتنفيذ اعتداءات. ويحاكم القضاء العسكري هؤلاء الموقوفين، لكن محاكمتهم تسير ببطء شديد مع وجود مئات من القضايا المماثلة. وكان لبنان شهد عشية عيد الفطر المبارك تنفيذ احد المنتمين الى «داعش» عملا ارهابيا اودى بحياة اربعة عسكريين اثنين من الجيش اللبناني واثنين من قوى الامن الداخلي في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

في تطور آخر، اشار نائب رئيس مجلس النواب اللبناني النائب ايلي الفرزلي الى ان لبنان يراهن على المبادرة التي تقدمت بها الدولة الروسية، والدور الروسي يندرج في وقف العراقيل التي توضع امام عودة هؤلاء من قبل بعض الأطراف الدولية.

وقال الفرزلي في حديث خاص لـوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء امس، ان «لبنان يراهن على المبادرة الروسية، التي حتى تاريخه ومنذ بدء الكلام عنها لم يتم اخذ اجراءات عملية فعلية وهذا امر اعتقد غير صحي لهذه المسألة».

وتابع: «لا يوجد انقسام بين اللبنانيين حول بقاء النازحين السوريين وعدم العودة، اللبناني الذي يقول انه ضد العودة هو شخص لا قيمة له في مجتمعه ويعتبر خائن لبلده، العودة ضرورية وهي مسألة وجودية للكيان اللبناني وهذا الوجود النازح لأهلنا السوريين وأصر على كلمة اهلنا هو ضرر فادح جداً للبنانيين وللسوريين».

وشدد الفرزلي على انه لا يوجد اي خطابات عنصرية في لبنان وأن هناك بعض الخطابات التي تتحدث عن الحاجة الملحة الضرورية للعودة، بحيث ان لبنان لم يعد باستطاعته تحمل هذا النزوح، ولا يوجد شيء اسمه عنصري على الاطلاق.

