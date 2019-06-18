عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، ان 12 مدنيا قتلوا ليل الأحد الاثنين، في قصف بالقذائف الصاروخية شنته فصائل سورية على قرية واقعة تحت سيطرة القوات الحكومية في محافظة حلب في شمال سورية، فيما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض حصيلة القتلى. وأضافت الوكالة «مجموعات ارهابية من تنظيم جبهة النصرة اعتدت بعدة قذائف صاروخية على المنازل السكنية في قرية الوضيحي» في ريف حلب الجنوبي. وأوضحت ان القذائف الصاروخية اسفرت عن سقوط القتلى واصابة 15 آخرين بجروح. وأكد «المرصد السوري لحقوق الانسان» المحسوب على «الاخوان المسلمين» وينشط من لندن حصيلة القتلى، مشيرا الى ان من بينهم «5 اطفال نتيجة قصف فصائل للقرية». ورجح المرصد ارتفاع حصيلة الضحايا لوجود عدد من الجرحى في حالات حرجة في القرية التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية.

وارتفعت حصيلة القتلى في شمال غربي سورية منذ بدأ التصعيد العسكري في اواخر ابريل الماضي، الى اكثر من 1500 قتيل، وفق مصادر محلية سورية.

ومنذ اواخر ابريل، تشهد محافظة ادلب وبعض الأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة التي يسيطر عليها تنظيم «جبهة النصرة» الارهابي التكفيري، غارات مكثفة ينفّذها الجيش السوري وحليفته روسيا، وكذلك اشتباكات دامية بين الارهابيين والقوات الحكومية.

ويسيطر ارهابيو «النصرة» على جزء كبير من محافظة ادلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة، كما تتواجد في المنطقة فصائل تكفيرية اخرى اقلّ نفوذا.

وفي القامشلي اصيب سبعة مدنيين على الأقل بينهم طفل بجروح امس بعدما اقدم انتحاري على تفجير نفسه داخل سيارة مفخخة قرب مقر للميليشيات الكردية في المدينة وفق ما افاد المرصد السوري. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان «انتحارياً اقدم على تفجير نفسه داخل سيارة مفخخة من نوع فان وسط مدينة القامشلي في شمال شرق سورية ، ما تسبب باصابة سبعة مدنيين بينهم ثلاث نساء وطفل بجروح». وحاول الانتحاري، «الوصول الى المقر العام للميليشيات الكردية، الا ان الحواجز والعوائق المحيطة بالمقر حالت دون ذلك».

