عربيات ودوليات

قتل 30 شخصا في هجوم نفذه ثلاثة انتحاريين نسبوا إلى جماعة «بوكو حرام» الإرهابية التكفيرية شمال شرق نيجيريا في وقت متأخر الأحد، وفق ما أفادت أجهزة الطوارئ بالبلاد.

وفجّر الانتحاريون الثلاثة أنفسهم خارج صالة حيث كان مشجعو كرة قدم يشاهدون مباراة على التلفزيون مساء الأحد، في بلدة كوندوغا الواقعة على بعد 38 كيلومترا من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو. وقال مدير العمليات في وكالة إدارة الطوارئ بنيجيريا عثمان كاشالا أمس إن «حصيلة القتلى من جرّاء هجوم بوكو حرام ارتفعت حتى الآن إلى 30»، مضيفا: «لدينا أكثر من 40 جريحا».

وأوضح كاشالا أن «عدم وجود البنية التحتية الصحية المناسبة للتعاطي مع هذا النوع من الطوارئ والوقت الذي تطلبه الحصول على تصريح أمني لزيارة موقع العملية ساهما في هذه الحصيلة الكبيرة».

وأكد حسن أن معظم الضحايا من الأشخاص الذين كانوا خارج الصالة التي تعرض مباراة كرة القدم. وقال إن «تسعة أشخاص قتلوا فورا بينهم صاحب المكان وأصيب 48 بجروح».