عربيات ودوليات

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، جولة أوروبية تشمل كلاً من بيلاروسيا ورومانيا. وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى بيلاروسيا ستشهد مباحثات معمقة حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

وأضاف راضي أن السيسي سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الرومانية لبحث سبل تعزيز العلاقات، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.

