عربيات ودوليات

القدس - واشنطن - الوكالات: دعا غلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إلى الإطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية. وقال اردان لصحيفة «جورزاليم بوست» خلال مؤتمرها السنوي المنعقد في ولاية نيويورك الأميركية امس إن «على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية للإطاحة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل دفع العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين». وانتقد الوزير معارضة الجانب الفلسطيني لورشة المنامة قائلا «في الوقت الذي تؤذي فيه السلطة الأسر الفلسطينية وتقوض اقتصادهم، فإنها تبذل أيضا كل جهد ممكن لتقويض الورشة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البحرين وعلى عباس أن يدفع ثمن تعنته».

وتابع «لقد حان الوقت للقول بصوت عال وبوضوح إن أبو مازن(عباس) الذي يدعم الإرهاب ويحرض على القتل ويشجع المقاطعة بدلا من التعايش يجب أن يخرج من المسرح العالمي وأن يعود إلى المنزل».

وكان عباس قرر عدم المشاركة في ورشة المنامة التي يعرض فيها فريق الرئيس الأميركي الشق الاقتصادي من «صفقة القرن». ولفت أردان إلى أن الخطوة التالية يجب أن تكون فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، معتبرا أنها خطوة «قانونية وأخلاقية ومنطقية». وفي اتجاه مواز لتهديدات اردان المحت مسؤولة إسرائيلية إلى نية سلطات الاحتلال ابتلاع المناطق المصنفة «ج» والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة بعد أن اعتبرت أن الضفة ملك لاسرائيل. وقالت تسيبي حوتوبيلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي «حان الوقت لفرض القانون الإسرائيلي على المناطق ج». ودعت حوتوبيلي إلى استخدام مصطلح «السيادة» وليس «الضم».

في غضون ذلك صرح مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الشرق الاوسط جيسون غرينبلات بأن كشف خطة السلام التي يعدها البيت الأبيض لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين قد يتم في نوفمبر المقبل بعد الانتخابات الاسرائيلية. وكان أرجئ الإعلان عن خطة السلام الأميركية لتسوية النزاع مرات عدة. وهي تواجه تشكيكا في فرص توصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ما أسماء «الاتفاق الأخير». وقال غرينبلات في مؤتمر «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية «نناقش حاليا تأجيلا محتملا إلى السادس من نوفمبر. سيكون من المنطقي انتظار تشكيل حكومة (اسرائيلية) جديدة لذلك علينا الانتظار حتى السادس من نوفمبر على الأرجح». وأضاف «لكننا سنقرر ذلك بعد (مؤتمر) البحرين» حيث تعقد ورشة عمل اقتصادية تنظمها الولايات المتحدة حول الشق الاقتصادي من خطة السلام.

وفي هذا السياق أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تغريدة على تويتر أن اسرائيل ستشارك في ورشة البحرين.وكتب كاتس في تغريدته «سيتم تمثيل إسرائيل في ورشة البحرين الاقتصادية بطريقة تتقرر لاحقا» وأضاف كاتس أن «إسرائيل لديها القدرة على المساهمة في تطوير المنطقة من خلال التكنولوجيا والابتكار وغيرها من الطرق».

ولم يوضح مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية ما إذا كان سيتم تمثيل إسرائيل بمسؤولين حكومين أو مسؤولين اقتصاديين».ويفترض أن تكشف ورشة عمل المنامة التي ستعقد يومي 25 و 26 يونيو عن الجوانب الاقتصادية للخطة الأميركية التي وضعها مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر.

