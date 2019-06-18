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واشنطن- الوكالات: أظهر استطلاع جديد للرأي أن خمسة من المرشحين الديموقراطيين لانتخابات الرئاسة الأميركية 2020 سيهزمون الرئيس دونالد ترامب إذا أجريت الانتخابات «اليوم» بينهم جو بايدن نائب الرئيس السابق الذي تقدم على ترامب بـ 10%.

وأعطى استطلاع أجرته شبكة «فوكس» بايدن الأفضلية على ترامب بـ 49% مقابل 39% من الناخبين المسجّلين على الصعيد الوطني كما أعطى المرشح بيرني ساندرز الأفضلية على الرئيس بنسبة 49% مقابل 40%.

وأظهر الاستطلاع تقدّم المرشّحتين إليزابيث وورن وكمالا هاريس وبيت بوتيدجدج حاكم منطقة ساوث بند في إنديانا على ترامب بنقطة أو بنقطتين علما بأن هامش الخطأ في الاستطلاع يبلغ ثلاث نقاط. ويأتي الاستطلاع قبل أكثر من 500 يوم من موعد الاستحقاق الرئاسي في 3 نوفمبر 2020، وهي مدة طويلة جدا قد تنقلب فيها المعادلة رأسا على عقب.

كذلك أظهر استطلاع شبكة «سي بي أس» في الولايات التي يتوقّع أن تشهد معركة انتخابية حامية أن نائب الرئيس السابق هو الأوفر حظا لمواجهة ترامب في الاستحقاق الرئاسي.

ويسود اعتقاد في أوساط الناخبين الديموقراطيين بأن بايدن أوفر حظا للفوز في مواجهة ترامب بالاستحقاق الرئاسي وقد اعتبر 75% منهم هذا الأمر عاملا حاسما في تأييدهم لنائب الرئيس السابق.

ويظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة «سي بي أس» الإخبارية بالتعاون مع مركز «يوغوف» أن بايدن يحظى بنسبة تأييد تبلغ 31% بالانتخابات التمهيدية الديموقراطية في 18 ولاية أساسية تعتمد التصويت المبكر. على صعيد اخر، أقر مسؤولون اميركيون بأن الولايات المتحدة تتخذ خطوات لمنع التدخل الروسي في انتخاباتها بعد أن انتقد الرئيس ترامب تقريرا لصحيفة «نيويورك تايمز» حول زيادة الهجمات الرقمية على شبكة الكهرباء الروسية. وكتب ترامب في تغريدتين السبت إن تقرير «نيويورك تايمز» غير صحيح و»تصرف يعد خيانة»، منتقدًا الصحيفة وقائلا إنها «في أمس الحاجة للحصول على خبر» وقد تطبع أي شيء «حتى دون أدنى تفكير في العواقب!». وذكر التقرير أن الولايات المتحدة صعدت من الهجمات الرقمية للإضرار بشبكة الطاقة الكهربائية الروسية كوسيلة لتحذير روسيا من شن حملات تضليل للتأثير على الانتخابات الأميركية. وأفادت الصحيفة بأن الهجمات تهدف أيضًا إلى إظهار أن الولايات المتحدة ترغب في نشر أدوات إلكترونية بصورة أكثر عدوانية.وأضاف التقرير الذي ضم تصريحات لمسؤولين حكوميين حاليين وسابقين في الحكومة أنه لم يتم الإبلاغ من قبل عن نشر أكواد إلكترونية أميركية داخل شبكة الكهرباء الروسية وأهداف أخرى.

ولدى سؤاله حول التقرير، قال الوزير الخارجية مايك بومبيو إنه ليس لديه أي تعليق ولكنه أضاف أنه تحت إدارة ترامب «بذلت الولايات المتحدة جهدا هائلا لضمان عدم التدخل في انتخاباتنا، من جانب روسيا و من جانب أي دولة أخرى في العالم».

