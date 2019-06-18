عربيات ودوليات

الخرطوم - الوكالات: أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير» الداعية للاحتجاجات في السودان ما أطلقت عليه «برنامج العمل الجماهيري والتحضير للتصعيد الثوري»، في الوقت الذي تعهد فيه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو «حميدتي» بمحاسبة المتورطين عن قتل المتظاهرين في فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الحالي.

ودعت «الحرية والتغيير» في بيان لها على «فيسبوك» إلى الاستمرار في الفعاليات المعارضة للمجلس العسكري الانتقالي وذلك من خلال ندوات جماهيرية ومظاهرات ليلية للتأكيد على مطالب نقل السلطة في البلاد إلى حكومة مدنية. يأتي هذا فيما توقفت المفاوضات بين قوى «الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي، منذ فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومن المنتظر أن تستمر المفاوضات برعاية إثيوبية.

من جهته تعهد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي» بمحاسبة المتورطين عن قتل المتظاهرين في فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم في الثالث من يونيو الحالي. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، قتل أكثر من 100 شخص في فض اعتصام القيادة العامة ووجهت أصابع الاتهام إلى قوات الرد السريع التي يقودها حميدتي بارتكاب أعمال العنف وقتل المتظاهرين.وتقول وزارة الصحة السودانية إن عدد القتلى تخطى الستين قتيلا.ونفى حميدتي تورط قوات الرد السريع في أي أعمال عنف خلال فض الاعتصام ولكنه تعهد بمحاسبة المتورطين حتى «لو ثبت أنهم من المجلس العسكري» مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها «حتى نوصلهم لحبل المشنقة».ودعا إلى انتظار نتائج التحقيقات في فض اعتصام القيادة العامة. ويحمل تحالف المعارضة المجلس العسكري المسؤولية عن «مجزرة فض الاعتصام»، كما طالب بتشكيل «لجنة تحقيق مسنودة دوليا لتقصي الحقائق وتقديم الجناة للعدالة».

