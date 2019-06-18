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بغداد- الوكالات: في أول تطور سياسي من نوعه منذ تشكيل الحكومة العراقية قبل سبعة أشهر فقد أعلن تيار الحكمة تحوّله إلى المعارضة السياسية، وسط اتجاه إلى تشكيل أكبر كتلة معارضة داخل البرلمان تضم قوى أخرى.

وأعلن تيار الحكمة الوطني بزعامة السيد عمار الحكيم رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، أحد أكبر فصيلين سياسيين أفرزتهما الانتخابات البرلمانية في مايو من العام الماضي تحوّله إلى المعارضة السياسية.

وقال المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني إنه عقد اجتماعًا استثنائيًا في المقر المركزي للتيار في بغداد «تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام، والمستوى الخدمي، وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص، وتم الاستماع إلى جميع وجهات النظر ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي، وما عليه المشهد العام في عراقنا العزيز». وأضاف إنه «بناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل، فقد انتهى الاجتماع إلى أن يعلن تيار الحكمة الوطني عن تبنيه خيار المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني».

يشار إلى أن تيار الحكمة الوطني هو أحد مكونات تحالف الإصلاح والإعمار، الذي يضم مكونات سياسية مهمة أخرى، منها «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر والنصر برئاسة حيدر العبادي.

