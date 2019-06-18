دوليه

اعترف الأوروغوياني إدينسون كافاني بأن النقص العددي في صفوف منافسه الإكوادوري جعل الفوز عليه أكثر سهولة. وقال كافاني، الذي سجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة، إن طرد خوسيه كوينتيروس مدافع المنتخب الإكوادوري في منتصف الشوط الأول جعل الفوز أكثر سهولة بالنسبة لمنتخب أوروغواي. وأشار كافاني نجم باريس سان جرمان الفرنسي: «الفرص التي سنحت لنا في الشوط الأول ساعدتنا على تحقيق هذا الفوز المطمئن».

وأضاف: «كنا نعلم مدى قوة المنافس، وكان اهتمامنا هو بدء المباراة بأفضل تركيز ممكن وأن نبذل كل ما بوسعنا في البداية وهو ما حققناه». وأشار كافاني إلى أن الفريق على استعداد الآن للكفاح بقوة وبذل مزيد من الجهد في كل المباريات التي سيخوضها في البطولة والسعي لاستعادة اللقب القاري.

