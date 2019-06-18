دوليه

عاشت جماهير منتخب كولومبيا لكرة القدم ليلة تاريخية بعد الفوز العريض الذي حققه منتخبها علي حساب المنتخب الأرجنتيني 2 -0 فجر أول من أمس الأحد. وعلي الرغم من إقامة المباراة في مدينة سلفادور البرازيلية إلا أن الاحتفالات الكولومبية امتدت إلى مدينة ريو دي جانيرو أيضا حيث خرجت الجماهير بأعداد كبيرة في شارع «كوباكابانا» الشهير لتغني وترقص حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الثاني ابتهاجا بهذا الفوز الرائع الذي تحقق لأول مرة منذ 12 عاما.

ورفعت الجماهير الكولومبية أعلام بلادها وغنت لنجومها خوان كوادرادو وراداميل فالكاو وخاميس رودريغيز، وبقية اللاعبين مشيدين بالأداء البطولي الذي قدموه أمام منافس قوي وعنيد ومرشح قوي ودائم لحصد لقب البطولة.

وبدأت الجماهير الكولومبية من الآن الإعداد للتجهيز للسفر إلى ساو باولو لحضور المباراة الثانية للفريق الكولومبي أمام منتخب قطر ومؤازرته لتحقيق الفوز وضمان حصد بطاقة العبور رسميا إلى دور الثمانية. وطالب عدد كبير من مشجعي المنتخب الكولومبي لاعبي الفريق بحصد الكأس للمرة الثانية في تاريخ كولومبيا بعد 18 سنة من تحقيق اللقب الأول والوحيد عام 2001 على أرضهم.

