دوليه

يسعى المنتخب البرازيلي إلى حجز مقعده في الدور الثاني وذلك عندما يواجه فنزويلا اليوم ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس كوبا أميركا التي تستضيفها البرازيل للمرة الأولى منذ 1989. ويلتقي اليوم أيضاً ضمن المجموعة ذاتها المنتخب البوليفي مع نظيره البيروفي. وكانت الجولة الأولى من المجموعة شهدت فوز البرازيل على بوليفيا بثلاثية نظيفة، وتعادل بيرو مع فنزويلا 0-0، فتصدر منتخب «سيليساو» الترتيب برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من بيرو وفنزويلا ولاشيء لبوليفيا. وتعتمد البرازيل على نجم برشلونة فيليبي كوتينيو الذي قدم أداءً جيداً أمام بوليفيا وسجل هدفين لينسي الجماهير البرازيلية نجمها نيمار الغائب بسبب إصابة في كاحله تعرض لها خلال مباراة ودية ضد قطر في الخامس من الشهر الحالي.

وبعد أن وجد رجال المدرب تيتي أنفسهم في وضع صعب بعد شوط أول عقيم عجزوا خلاله عن اختراق الدفاع البوليفي والوصول الى شباك الحارس كارلوس لامبي، ما دفع الجمهور الى توجيه صافرات الاستهجان للاعبين. لكن الفرج جاء في مستهل الشوط الثاني حين سجل كوتينيو هدفين في غضون ثلاث دقائق، ليستعيد نجم ليفربول السابق بعضاً من ثقته بنفسه التي اهتزت بعد موسم مخيب مع برشلونة تعرض خلاله لصافرات استهجان أكثر.

وفي المباراة الثانية، تبحث بيرو عن فوزها الأول بعد فشلها في تجاوز فنزويلا في المباراة الأولى رغم أن الأخيرة لعبت بعشرة لاعبين آخر ربع ساعة. في المقابل تريد بوليفيا تعويض خسارتها أمام البرازيل من أجل المنافسة على مقعد مؤهل إلى الدور ربع النهائي.

