دوليه

أشاد المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا، الفائز مع منتخب السيلساو بلقب بطولة كأس العالم 1994، بالفوز العريض الذي حققه منتخب بلاده على بوليفيا بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات المجموعة الأولى. وقال بيريرا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن المنتخب البرازيلي سيظل قويا سواء في وجود نجمه نيمار أو حتى في غيابه، لامتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين والشباب الذين ينتظرهم مستقبل كبير خلال السنوات القادمة. وأكد بيريرا ثقته الكبيرة في قدرة البرازيل على التتويج بلقب بطولة كوبا أميركا 2019 خاصة وأنها تقام في البرازيل ووسط جماهيرها أيضا، مضيفاً: «تعد منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروغواي من أكبر المنتخبات في أميركا الجنوبية وكل المنتخبات المشاركة في البطولة ستلعب فيها بطريقة جيدة. وتضم تلك المنتخبات في صفوفها لاعبين كبار مثل سواريز وميسي وعلى الرغم من أن البرازيل قد خسرت خدمات نجمها الأول نيمار بسبب الإصابة إلا أن ذلك لن يقلل من حظوظها في إحراز لقب البطولة». وقال: «بلا شك سنفتقد نيمار لأنه لاعب من الصعب تعويضه حيث أنه يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم مع ميسي وكريستيانو رونالدو ولكن صفوف المنتخب البرازيلي تعج بالعديد من اللاعبين الشباب المتألقين جدا أمثال نيريس وغابرييل جيسوس وريتشارليسون وفيرمينيو. . في كأس العالم 1962 بتشيلي خسر المنتخب البرازيلي في مباراته الأولى خدمات نجمه بيليه بسبب الإصابة غير أنه أحرز لقبها بعد ذلك». وعن الضغوط الموجودة بقوة على اللاعبين، قال: «يكون المنتخب البرازيلي تحت الضغوط باستمرار لأنه مطالب من قبل محبيه وأنصاره بإحراز لقب أي بطولة يشارك فيها.. بعد نهاية كأس العالم الأخيرة في روسيا شاهدت المنتخب الكرواتي الذي خسر المباراة النهائية كان في استقباله بالمطار عندما عاد من روسيا أكثر من ثلاثة ملايين شخص ولكن عندما يخسر المنتخب البرازيلي المباراة النهائية لكأس العالم أو أي بطولة أخرى لن يجد أحدا في استقباله بالمطار.. أعتقد أن هذا التصرف هو تصرف خاطئ ينبع من ثقافتنا الكروية التي لا تعترف إلا بإحراز الألقاب ولكن مجرد الوصول للمباراة النهائية لكأس العالم يعد نجاحا كبيرا».

