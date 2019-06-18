دوليه

بلغت السويد والولايات المتحدة الاميركية حاملة اللقب الدور ثمن النهائي من كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في فرنسا، بفوز الاولى الكاسح على تايلند 5-1، والثانية على تشيلي بثلاثية نظيفة أول من أمس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاءت المباراة الاولى بين السويد وتايلند باتجاه واحد كما تدل النتيجة وافتتحت ليندا سامبرانت النتيجة مبكرا بعد مرور 6 دقائق بكرة رأسية من ركلة ركنية، ثم أضافت كوسوفاري أسلاني الهدف الثاني من مسافة قريبة (19) وفريدولينا رولفو الثالث بتسديدة قوية (42).وفي الشوط الثاني أضافت لينا هورتيغ الهدف الرابع بضربة رأسية (81) قبل ان ترد تايلند بهدف عن طريق ناثاكام شينوونغ (90)، لكن الكلمة الأخيرة كانت للسويد بتسجيل إيلين روبنسون الهدف الخامس من ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة.

وفي المباراة الثانية يدين حامل اللقب المنتخب الاميركي بتأهله لدور ثمن النهائي الى نجمته المخضرمة كارلي لويد (36 عاما) التي حملت شارة القيادة وسجلت هدفين (11 و35) واهدرت ركلة جزاء سددتها خارج الخشبات الثلاث (81) واصابت القائم في بداية اللقاء (4). واضافت زميلتها جولي إرتز هدفا في الدقيقة 26 بعدما خدعت الحارسة التشيلية كريستيان إندلر، التي حالت دون هزيمة منتخب بلادها الذي يخوض النهائيات للمرة الاولى بنتيجة اقسى إثر تصديها لست محاولات.

ورفع المنتخب الاميركي رصيده الى ست نقاط متساويا مع نظيره السويدي الذي يلتقيه بعد غد في لوهافر لحسم قمة صدارة المجموعة السادسة.

