دوليه

طمأن المنتخب المصري عشاقه بفوزه على ضيفه الغيني بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اول من امس في ختام استعدادات الفراعنة لأمم إفريقيا 2019.

وشارك في اللقاء محمد صلاح نجم ليفربول وحمل شارة القائد لأول مرة مع المنتخب.

سجل ثلاثية مصر مروان محسن في الدقيقة 11 وأحمد علي في الدقيقة 78 وأخيرا عمر جابر في الدقيقة 86 بينما سجل هدف غينيا سوري كابا في الدقيقة 63.

بدأ المنتخب المصري اللقاء بضغط هجومي، وتقدم مروان محسن لصالح المنتخب المصري في الدقيقة 12 من خلال تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر لاعبو مصر عدة فرص أخرى في الشوط الأول وكاد باهر المحمدي أن يسجل في مرمى محمد الشناوي عن طريق الخطأ من رأسية حين حاول إبعاد عرضية أتت من الجانب الأيمن لكن حارس الفراعنة استطاع أن يتصدى لها في الدقيقة 42.

وأجرى المنتخب المصري تبديلين مع بداية نصف المباراة الثاني بمشاركة أيمن أشرف ونبيل عماد «دونغا» بدلا من أحمد أيمن منصور وطارق حامد.

ونشط تريزيغيه وشن أكثر من هجمة وشارك عمرو وردة بدلا من عبدالله السعيد وأحمد علي بدلا من مروان محسن في الدقيقة 60 من عمر المباراة ثم شارك محمد صلاح بدلا من وليد سليمان في الدقيقة 62.

وتعادل سوري كابا لصالح غينيا في الدقيقة 63 بعدما استغل خطأ عمر جابر في تمريرة الكرة لباهر المحمدي وسددها قوية في شباك مصر.

وتلاعب محمد صلاح بحارس غينيا بعدما راوغه مرتين وسدد كرة تجاه المرمى ارتدت من القائم الأيمن لتذهب إلى أحمد علي الذي سجل الهدف الثاني.

وعوض عمر جابر خطأه في هدف غينيا بتسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة من محمد صلاح سددها مباشرة وارتطمت في دفاع غينيا وسكنت الشباك.

من جانب آخر، قال خافيير أغيري المدير الفني لمنتخب مصر إن فريقه كان قادرا على الفوز بنتيجة أكبر في ظل الفرص العديدة التي أهدرت.

وأشار إلى أن الخطأ الذي جاء منه هدف غينيا يعد طبيعيا في كرة القدم.

وتابع «في مواجهة تنزانيا الودية السابقة كان لدينا 19 محاولة على المرمى وأمام غينيا سنحت لنا فرص كثيرة كانت لتزيد حصيلة الأهداف».

واختتم «مواجهتا تنزانيا وغينيا كانتا كافيتين من أجل الإعداد لكأس الأمم الآن استقريت على التشكيل الذي سأخوض به مواجهة زيمبابوي».

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيفتتح مبارياته في كأس أمم أفريقيا 2019 بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة القادم على ستاد القاهرة.

